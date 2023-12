Le jeune collégien Mouham­mad, en classe de 5e au lycée «La Source» du Groupe scolaire franco-arabe, El Hadji Mohamed Diop, en face du Stade de Maniang Soumaré, a été mortellement fauché, tôt, dans la matinée de ce jeudi 7 décembre 2023, vers les coups de 7 heures 30 minutes, à hauteur de l’intersection «Auchan-Avenue Caen». Sur le coup il a perdu la vie dans un accident de la circulation d’une rare violence. La victime ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la grande faucheuse, au moment juste de traverser la Nationale pour se rendre à son établissement, à bord d’une mototaxi «Jakarta», sur laquelle devait terminer sa course un Car 508 communément appelé «Ndiaga-Ndiaye», roulant à toute vitesse, en provenance de l’axe «Château d’Eau».

Sur place, est enregistrée une perte en vie humaine. Le conducteur de moto, grièvement blessé, serait, à présent, entre la vie et la mort. Les sapeurs-pompiers de la Com­pagnie d’incendie et de secours de Thiès, après constat des éléments du Com­mis­sariat du 1er Arrondis­sement, ont acheminé le corps sans vie du jeune Mou­hammad et le Jakartaman au Cen­tre hospitalier régional Ah­ma­dou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Pour l’heure, c’est la consternation et la tristesse au domicile de la victime, aux Parcelles-Assainies de Thiès. Son père, commerçant de son état, jouissant d’une bonne réputation dans le voisinage, s’active autour des procédures d’enlèvement du corps de son fils pour les besoins de l’inhumation. Le chauffeur du car, après la tragédie, a pris la fuite.

Par Cheikh CAMARA – Correspondant