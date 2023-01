La Coordination des jeunes de la commune Thiès-Ouest du parti Rewmi, dans le souci de clarifier la polémique née des sorties croisées faites par la Coordination des jeunes de Rewmi de la commune Thiès-Est et la Convergence des jeunesses républicaines de la commune Thiès-Ouest, contre le ministre Yankhoba Diatara sur sa position relative à la 3ème candidature du Président Macky Sall, a jugé nécessaire d’apporter quelques éclaircissements.

Par Cheikh CAMARA – Au sein de la majorité présidentielle dans la Cité du Rail, la Coordination des jeunes de la commune Thiès-Ouest du parti Rewmi veut tempérer les ardeurs. A ce sujet, elle s’est démarquée des récentes sorties de jeunes de Rewmi et de l’Apr. «Ces sorties cousues d’incohérences de la Coordination des jeunes de Rewmi de la commune Thiès-Est et de la Convergence des jeunesses républicaines de la commune Thiès-Ouest, qui restent tous des «frères» et «sœurs» d’une même coalition, Benno bokk yaakaar (Bby), loin d’être cautionnées par le ministre Yankhoba Diatara, n’agréent guère le Président Macky Sall et le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck», se désole la Coordination des jeunes de la commune Thiès-Ouest du parti Rewmi. Qui renseigne que «Diatara n’est ni de près ni de loin mêlé à ces sorties-là. Le ministre des Sports fait toujours comprendre n’avoir comme seul patron, sur le plan politique, le président Idrissa Seck, et sur celui institutionnel, le président de la République, Macky Sall. Il travaille inlassablement à la consolidation des retrouvailles entre ces deux derniers et à conforter la solidarité gouvernementale, aussi à mériter la confiance du chef de l’Etat».

A ses «frères» et «sœurs» de l’Apr et de Rewmi, donc de Benno, le coordonnateur des jeunes de Rewmi à Thiès-Ouest, Diadji Aw, rappelle que «nous sommes condamnés à travailler ensemble, à rester unis, soudés, dans l’unité des cœurs, des esprits et des idées, à faire bloc et descendre sur le terrain, travailler d’arrache-pied derrière le président de la République, Macky Sall, et le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), pour la victoire de notre coalition, Benno bokk yaakaar (Bby)». Et de penser, pour y parvenir, que «nous ne devons point nous démarquer du chemin tracé par Macky Sall et Idrissa Seck, qui n’œuvrent que pour l’intérêt du Sénégal». Il rappelle que le ministre Diatara ne cesse de réitérer les vœux du Président Sall et de son mentor, Idrissa Seck, engageant les uns et les autres à «occuper en permanence le terrain, remobiliser les troupes, travailler à la victoire de la mouvance présidentielle».

Par rapport à la question de la candidature de Bby à la Présidentielle de 2024, «les leaders se décideront le moment venu», estime Diadji Aw, qui lance un appel à toute la famille de la mouvance présidentielle à «se départir des panels, des points de presse, éviter les salles de rencontre, pour exclusivement se consacrer au travail qui, seul, paie.

Il nous faut aller à la rencontre des populations, vulgariser les réalisations du Président Macky Sall, défendre son bilan élogieux sur toute l’étendue du territoire national, en particulier à Thiès».

Les Jeunesses de Idrissa Seck invitent toutes les composantes, l’ensemble des leaders de Benno bokk yaakaar, à Thiès, à «réserver un accueil mémorable au président de la République et à son gouvernement». Elles rappellent «l’intérêt que le chef de l’Etat accorde à la région de Thiès, qui a eu à bénéficier de gigantesques investissements dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse)».

Pour rappel, ce mercredi 4 janvier 2023, au cours d’un point de presse, la Coordination des jeunes de Rewmi de la commune Thiès-Est avait invité le 2ème vice-président du parti Rewmi à apporter des explications sur une sortie du ministre Aliou Sow, lors d’une émission télévisée, déclarant qu’«il y a des ministres de la République qui soutiennent la 3ème candidature du Président Macky Sall, en 2024, et préparent une pétition en la circonstance dont le ministre Yankhoba Diatara». Elle avait réitéré les «ambitions présidentielles qui restent inta-tes de notre mentor, le président Idrissa Seck», réaffirmant sa position par rapport à «notre candidat aux prochaines joutes électorales, qui demeure le président Idrissa Seck, bien qu’étant dans une coalition que nous respectons et où le patron, en l’occurrence le président Macky Sall, se réserve de tout commentaire relatif à un 3ème mandat». Aussi d’inviter tous les responsables du parti, d’ici et de la diaspora, à «prendre leurs responsabilités par rapport à cette situation pour porter la candidature du président Idrissa Seck dans la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) prochainement». Mais la réplique ne s’est pas fait attendre du côté de la Convergence des jeunesses républicaines de la commune Thiès-Ouest, qui a vite fait de décrier «les actes abjects des jeunes de Rewmi, sous la houlette du ministre des Sports, Yankhoba Diatara, qui est un artisan inlassable de la régression de notre coalition qui ne cesse de perdre du terrain», de fustiger et dénoncer «les attitudes hasardeuses de certains alliés qui affectent sérieusement la cohésion de la coalition construite avec beaucoup de sacrifices».

Correspondant