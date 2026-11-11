Réunie en Assemblée générale, la section du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès a vivement fustigé l’attitude du Recteur, accusé de fuite en avant et d’absence de dialogue. Désormais en rupture de confiance avec l’autorité académique, le syndicat réclame un audit financier et décrète une grève de 72 heures.

Par Cheikh CAMARA – L’Assemblée générale du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), section Thiès, réunie ce jour, a fait part de sa vive préoccupation face aux «manœuvres dilatoires» du Recteur de l’Université Iba Der Thiam (Uidt). Selon le syndicat, ces démarches, présentées sous le prétexte d’une prétendue urgence, visaient à faire adopter des décisions controversées et dépourvues de justification solide. Le Saes/Thiès souligne qu’en conséquence, l’écrasante majorité des membres du Conseil d’administration a voté contre ces propositions, exigeant au préalable une clarification exhaustive des crédits concernés et de leur affectation.

Le Saes dénonce la «stratégie d’évitement» du Recteur qui, plutôt que de répondre aux interrogations légitimes, a préféré s’exprimer par voie de presse en restant dans des généralités. Le syndicat rappelle que les inquiétudes portent spécifiquement sur les ressources allouées à 79 postes de Personnel enseignant et de recherche (Per), ainsi que sur la transparence des recettes issues du domaine agricole intégré de l’université. Les administrateurs exigent ainsi des informations précises sur la gestion budgétaire, les retards de recrutement et l’exploitation de ce domaine. Pour le Saes, le désaveu essuyé par le Recteur lors du Conseil d’administration témoigne d’un mécontentement croissant face à une gouvernance jugée unilatérale, devenue un obstacle majeur à la résolution des problèmes institutionnels. Le syndicat estime que son refus de dialoguer et son attitude solitaire mettent directement en péril l’intérêt supérieur de l’université et la stabilité académique.

Rupture de confiance et appel au ministère

A l’issue de l’examen de cette situation critique, l’Assemblée générale a adopté une série de résolutions fermes : la mise à disposition par le Recteur d’une documentation complète sur l’utilisation et la disponibilité des crédits, la déclaration du Recteur comme inapte à gérer la crise actuelle et le lancement d’un audit approfondi sur les ressources humaines et la gestion financière. Le Saes lance un appel direct au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour qu’il exerce pleinement son rôle de tutelle, demande le retrait du document d’engagement imposé aux nouvelles recrues afin de préserver leurs droits et exige la transparence et la stricte application des textes dans le cadre des recrutements de la nouvelle Ufr et la mise en place d’un cadre institutionnel crédible pour réamorcer un dialogue constructif. Afin d’asseoir ses revendications, l’Assemblée générale a décidé de prolonger le mot d’ordre de grève de 72 heures, tout en se réservant le droit d’intensifier ses actions en l’absence de réponse satisfaisante. Exhortant le Mesri à prendre la pleine mesure de cette crise attisée par l’intransigeance du Recteur, le Saes/Thiès réaffirme sa détermination à défendre les intérêts de l’Uidt, à exiger la transparence dans la gestion des ressources et à préserver la stabilité de la communauté universitaire.

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