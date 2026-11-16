A l’approche des élections municipales à Tivaouane, la famille de El Hadji Malick Sy tourne le dos au maire sortant, Demba Diop Sy. Par la voix de Serigne Maodo Sy, fils du Khalife général des Tidianes, la cité religieuse exige une reddition des comptes et affiche désormais son soutien sans réserve à Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, salué pour son engagement social auprès des populations.

Par Cheikh CAMARA – «L’électorat tivaouanois est libre, éclairé et doté d’une très bonne mémoire. Jamais les habitants de la cité religieuse n’oublieront les propos et les comportements scandaleux et insultants tenus à leur endroit. Ils sonnent comme un aveu d’échec et d’incompétence de la part d’un leader de pacotille usant de méthodes douteuses et peu orthodoxes.»

Cette charge sans concession est signée Serigne Maodo Sy, fils de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes. Assurant mesurer toute la portée de ses déclarations, le guide religieux s’exprimait ce samedi 14 novembre 2026 en marge d’une cérémonie d’enrôlement à la Couverture sanitaire universelle (Csu). Cette initiative sociale, portée par Abdoulaye Ndiaye Ngalgou sous la présidence du Directeur général de la Sen-Csu, Moustapha Cissé, a permis l’octroi de cartes d’assuré à plus de 3000 bénéficiaires issus de diverses couches sociales de la commune, pour un investissement global de 10 millions de francs Cfa.

«L’heure est à la reddition des comptes»

S’érigeant en porte-parole de la famille religieuse, Serigne Maodo Sy a tenu à clarifier sa position politique en vue des prochaines échéances locales : «Je parle au nom de toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Nous savons où nous allons et quelle voie emprunter. C’est pourquoi nous donnons rendez-vous à toutes les Tivaouanoises et à tous les Tivaouanois aux portes de la mairie, le jour J.»

Pour le fils du khalife, le mandat du maire sortant, Demba Diop Sy, touche à son heure de vérité. «Lorsqu’on a le privilège de diriger une commune aussi symbolique que Tivaouane, il arrive forcément un moment où il faut rendre compte aux populations. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de chercher à rempiler, mais d’abord de présenter un bilan», a-t-il martelé.

Un plaidoyer pour l’exemplarité et le soutien à Abdoulaye Ndiaye Ngalgou

Dans un discours offensif mais résolument tourné vers l’apaisement des mœurs politiques, le guide religieux a fustigé les dérives verbales observées dans l’arène locale. Il a rappelé qu’un pays ne se construit ni dans l’insolence ni par les invectives ou discours malveillants. Selon lui, un dirigeant serein quant à son bilan n’aurait nul besoin de verser dans l’hostilité.

«Au nom de tous les Tivaouanois, et en particulier de la famille d’El Hadji Malick Sy, il est bien plus utile d’offrir aux citoyens des modèles inspirants, à l’image de Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, et de promouvoir des valeurs positives plutôt que d’entretenir des guéguerres stériles destinées à détourner l’attention des vraies priorités locales», a-t-il plaidé.

Prônant une communication constructive loin des règlements de comptes par meetings interposés, Serigne Maodo Sy a officialisé le ralliement de la cité religieuse derrière son nouveau champion : «C’est pourquoi tout Tivaouane fait bloc aujourd’hui derrière Ngalgou pour relever les défis de l’emploi, de la santé, de la sécurité, de la salubrité, de l’éducation et du sport, et ainsi résorber le manque de formations et de débouchés pour notre jeunesse.»

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