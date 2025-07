Par Cheikh CAMARA –

Tivaouane-la-pieuse, capitale de la Tidianiya, prépare intensément la 123e édition de son Gamou annuel, prévu en septembre prochain. Pour assurer une organisation efficace, sans faille, de l’événement religieux, des engagements ont été pris par les chefs de services déconcentrés, les autorités administratives et techniques du département, surtout dans les domaines de la sécurité, de la santé, du transport, de l’assainissement, entre autres. Tous les secteurs impliqués dans l’organisation du Mawlid ont été mobilisés lors de la réunion préparatoire du Comité départemental de développement (Cdd) présidée par le Préfet, en présence d’une importante délégation de dignitaires religieux de la cité de Maodo, conduite par des envoyés spéciaux du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

«Efficience et efficacité ont marqué cette réunion. Grâce au résumé structuré de Mame Ousmane Samb, les chefs de service ont pu exprimer clairement leurs contributions pour une organisation réussie de l’édition 2025», a souligné le Préfet. Des engagements forts ont été pris concernant la sécurité, la circulation, entre autres. Les services en charge de l’eau, des forêts, de l’élevage, du commerce, des télécommunications et des transports ont promis une mobilisation totale pour relever les défis logistiques et techniques. Il a été proposé un recensement des chantiers en cours, notamment ceux liés à l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, afin de faciliter l’accès à la ville. Les autorités trouvent «inadmissible» le fait de «mettre 11 heures pour parcourir moins de 20 kilomètres».

Le volet sanitaire ne sera pas en reste. Un plaidoyer a été fait pour un budget prévisionnel. Le Colonel Mouhamadou Abdoulaye Sakho, nouveau directeur des Etablissements publics de santé, a plaidé pour l’octroi d’un budget de 300 millions de F Cfa dédié à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Ce montant permettrait de prendre en charge les urgences durant le Gamou, la Ziarra, Achoura, Ndiassane, Pire et Diacksao.

Aussi, le Préfet a annoncé le lancement imminent de travaux d’assainissement pour prévenir les risques d’inondations pendant la saison des pluies. Il a appelé la municipalité et le Service d’hygiène à intensifier leur collaboration avant, pendant et après le Gamou. Une Réunion régionale est prévue dans les prochaines semaines avec le Gouverneur, elle sera suivie d’une Rencontre nationale de validation présidée par le Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique.

cheikh.camara@lequotidien.sn