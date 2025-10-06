Par Cheikh CAMARA –

Les propos injurieux et menaces proférés à l’encontre de Serigne Pape Makhtar Kébé, à la suite d’un de ses enseignements inspirés des leçons de Seydil Hadj Malick Sy (Maodo), ont terriblement secoué l’opinion dans la sainte cité de Tivaouane. «Une dérive inacceptable dans une société qui a toujours puisé sa cohésion et sa stabilité dans le respect des guides religieux et la valeur de la parole spirituelle», dénonce le Groupe Asfiyahi, à Ti­vaouane. Qui rappelle la portée du message universel de Mame Maodo : «Seydil Hadj Malick Sy, dans son immense sagesse, ne s’adressait jamais à une ethnie particulière, ni à une appartenance communautaire fermée. Son discours transcendait les clivages pour s’adresser à l’ensemble de la société sénégalaise, voire au-delà.»

Asfiyahi appelle à la retenue, à la responsabilité, mais surtout à la vigilance face à la banalisation des discours haineux. «Les plateaux télévisés et radiophoniques deviennent parfois des espaces où se libèrent des paroles incontrôlées, alimentant la haine, la division et le discrédit des personnalités religieuses et intellectuelles. Ces pratiques doivent être fermement découragées.» En tout cas, la structure invite le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) à renforcer sa «mission de veille et de régulation», dans la perspective de prévenir ces «dérives et préserver le climat social et spirituel de notre pays».

cheikh.camara@lequotidien.sn