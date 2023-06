«Lors de la première phase du programme des lampadaires solaires, le département de Tivaouane avait reçu 1800 lampadaires et devra, pour la 2ème phase en cours de mise en œuvre, bénéficier de 2915 dont 465 sont déjà installés.» L’information est de la ministre du Pétrole et des énergies, lors d’une rencontre d’échanges avec le Collectif des maires du département de Tivaouane, autour de la question de l’accès à l’électricité de certaines localités du département. Mme Aïssatou Sophie Gladima de préciser que «ce quota est destiné aux 18 communes du département». Ce d’autant que, a-t-elle remarqué, «l’instruction reçue du président de la République, c’est de doter chaque commune du Sénégal d’au moins 200 lampadaires, et ce travail doit être achevé au plus tard en décembre prochain».

La ministre du Pétrole et des énergies a souligné la «particularité du département de Tivaouane qui compte plusieurs cités religieuses (Tivaouane, Ndiassane, Pire), qui doivent bénéficier d’un traitement spécial». Aussi de remarquer : «Certes il y a des disparités entre les communes du département, mais dans l’ensemble, Tivaouane, comparé à d’autres zones du pays, est assez bien loti.» N’empêche, souligne Aïssatou Sophie Gladima, «le gouvernement est totalement engagé à tout faire pour donner l’électricité à un maximum de localités. Pour cela, plusieurs projets sont en cours dans le département avec la Senelec, l’Aser et le Pudc qui travaillent en bonne intelligence pour le maillage». Le directeur de l’Electricité, qui centralise toutes les données, se chargera de faire la situation (liste des villages programmés, calendrier des travaux, entreprises), avant de la partager avec les maires dans les prochains jours.

Les maires du département de Tivaouane ont, chacun en ce qui le concerne, insisté sur les spécificités de leurs communes, aussi sur les efforts de l’Etat et demandé une «accélération des travaux puisque les populations s’impatientent de voir l’électricité arriver dans leurs localités». Une occasion pour le président du Collectif des maires du département de Tivaouane, Demba Diop Sy, député-maire de Tivaouane, de saluer «les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal en termes d’infrastructures de base pour les collectivités locales du département de Tivaouane». Il remarque toutefois qu’«il reste beaucoup à faire, surtout dans le domaine de l’accès à l’électricité qui est le catalyseur de tout développement aujourd’hui».

Le Collectif des maires de Tivaouane rappelle avoir souhaité rencontrer la ministre du Pétrole et des énergies pour avoir une idée des projets et programmes en cours ou qui sont envisagés pour l’électrification des localités encore dans le noir dans le département. Une démarche consistant à «aller vers l’information» louée par Mme Aïssatou Sophie Gladima, qui n’a pas manqué de rappeler que «l’objectif du Président Macky Sall, sur lequel le ministère est totalement engagé, est de réaliser l’accès universel à l’électricité en 2025». Aussi d’estimer que de «2012 à nos jours, le taux d’électrification rurale a plus que doublé, passant de 25% à près de 60% actuellement».

Par Cheikh CAMARA – Correspondant