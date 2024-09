Le Gamou du Dahiratoul moustarchidine wal moustarchidaty (Dmwm), au Champ de courses de Tivaouane, a été une occasion pour le guide religieux, Serigne Moustapha Sy, de décocher des flèches à l’endroit de son allié de Yewwi askan wi et Premier ministre, Ousmane Sonko. Le fils de Serigne Cheikh, très remonté contre Sonko à qui il reproche d’«être venu à plusieurs reprises à Tivaouane sans (lui) rendre visite», l’a mis en garde.

Par Cheikh CAMARA – Au Champ de courses, l’ambiance reste toujours enfiévrée. Et les discours aussi politiques comme lors de chaque Gamou. «Que Ousmane Sonko sache que personne ne me fera chanter», avertit le guide spirituel des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy. Sans donner plus de détails sur leur contentieux.

Le président du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et guide moral des Moustar­chidines s’est attaqué au Premier ministre : «S’il est encore en vie, j’y ai joué un grand rôle. Quand il était plongé dans le coma, j’ai personnellement posé des actes pour qu’il se ressaisisse. J’ai appelé le Pr Wade afin qu’il soit, avec Pape Alé Niang, pris en charge parce que j’avais l’information que le régime voulait les liquider. Aujourd’hui, il cherche à m’ignorer, mais je l’attends de pied ferme aux prochaines élections législatives.» Une sortie qui risque de saper la cohésion de la Coalition Yaw, amputée de Khalifa Sall depuis plusieurs mois.

Le président du Pur, qui a profité de l’occasion pour remercier Barthélemy Dias et Déthié Fall, pour avoir considérablement participé à la réussite du Gamou avec des dons en nature et des enveloppes, affirme être «du succès de Yewwi askan wi» dont son parti est membre. Il poursuit : «S’ils sont honnêtes, ils (les leaders) ils doivent reconnaître que si Yewwi askan wi a pu arriver à ce stade, c’est grâce à moi. J’ai tout fait pour les pousser à aller de l’avant. Et c’est avec la même détermination aussi que j’ai battu Macky Sall à plate couture.»

Cheikh Ahmed Tidiane Sy Capitaine : «Sonko a échappé à 3 tentatives d’assassinat»

Le fils du guide spirituel du Dahiratoul Moustarchidine wal moustarchidaty, Cheikh Ahmed Tidiane Sy (Capitaine), a mis à profit l’occasion pour faire une grosse révélation concernant les conditions de détention de Ousmane Sonko dans l’opposition. «Grâce à Serigne Moustapha Sy, l’actuel Premier ministre du Sénégal a échappé à trois tentatives d’assassinat au Pavillon spécial de l’Hôpital principal de Dakar où il était interné après avoir été plongé dans le coma suite à une grève de la faim illimitée.»

Par contre, Serigne Mous­tapha Sy a adoubé le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui «a la volonté de mettre le pays sur les rails de l’émergence». Il explique : «C’est quelqu’un de bien. Je ne sais quoi faire de lui. J’ai appris que son seul souhait est de mettre ce pays sur les rampes du développement. Mais quand on étudie au fond des choses, ce qui se passe, on comprend vite.» Il lui conseille de «continuer sur cette lancée pour le bien du pays».

Correspondant