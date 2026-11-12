Lors d’une sortie politique à Tivaouane, Dr Magatte Wade, maire de Ngaye-Mékhé et coordonnateur départemental du mouvement Kiiraay, a vertement critiqué la posture de Ousmane Sonko et de Pastef. Il dénonce une stratégie de «terre brûlée» visant à affaiblir l’Exécutif en vue de la Présidentielle de 2029.

Par Cheikh CAMARA – «Le Pastef est dans une logique de saboter le développement économique et social du pays, de saboter la gouvernance présidentielle, simplement parce que son président, Ousmane Sonko, a en ligne de mire l’élection présidentielle de 2029. Le président de l’Assemblée nationale est en train de mettre tout en œuvre pour ternir l’image du pays et celle du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et pour empêcher le pays de tourner. L’objectif est de créer un tel mécontentement chez les Sénégalais que, d’ici à 2029, ces derniers tourneront le dos au Président Diomaye Faye pour se reporter sur Pastef.»

Ces accusations émanent du coordonnateur départemental du parti Kiiraay-Les Patriotes Républicains de Tivaouane, par ailleurs proche du chef de l’Etat. Dr Magatte Wade, maire de la commune de Ngaye-Mékhé, a pris la défense du Président Bassirou Diomaye Faye lors d’une rencontre politique dans la cité religieuse de Mame Maodo, critiquant ouvertement les actions et la posture de son ancien allié, Ousmane Sonko.

Le leader de Kiiraay se veut catégorique : «C’est ce qu’on appelle la politique de la terre brûlée ; c’est installer dans ce pays la chienlit -un état de désordre extrême, de pagaille ou de confusion générale-, et ça ne fait pas sérieux.» Selon lui, «aujourd’hui, les populations sénégalaises ont besoin d’une dynamique économique qui tienne compte des excellentes perspectives de développement».

Revenant sur les accusations de sabotage, le maire de Mékhé soutient fermement que Bassirou Diomaye Faye demeure le seul maître du jeu politique légitime. Pour lui, les attaques, la désinformation et la stratégie de la «terre brûlée» menées par le camp de Pastef visent directement à affaiblir l’autorité présidentielle.

Abordant les tensions ayant culminé lors du rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr), plus tard de la Loi de finances initiale (Lfi) par les députés fidèles à Ousmane Sonko, Magatte Wade a vivement fustigé les parlementaires de Pastef, qualifiant ce blocage de tentative délibérée d’entraver la marche économique du pays pour nuire au chef de l’Etat. Enfin, il appelle le Peuple sénégalais à faire bloc derrière le Président Diomaye Faye afin de faire face à ce qu’il qualifie de «menaces politiques internes».

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