Toutes les conditions sont réunies pour une bonne tenue de la commémoration de l’édition 2023 de la Ziarra générale de Tivaouane, ce dimanche 12 mars, sous le thème : «Les Dahiras, vecteurs de progrès économique et social.» Presque toutes les mesures idoines ayant été prises pour une bonne organisation de l’évènement religieux, conformément aux instructions des hautes autorités étatiques.

Par Cheikh CAMARA – Sublime moment de grâce, d’adoration d’Allah, mais aussi de retrouvailles et de réjouissances populaires, la Ziarra générale est un évènement unique pour la cité religieuse de Cheikh Al Seydi El Hadji Maodo Malick Sy. Tivaouane-la-pieuse, capitale du tidianisme, a accueilli hier, dans la plus grande ferveur religieuse, le monde islamique, pour les besoins de la célébration de l’édition 2023 de la Ziarra générale de Tivaouane.

Comme les éditions précédentes, prières et louanges dédiées au Sceau des Prophètes (Psl) rythment l’actualité dans le sanctuaire de l’islam de Mame Maodo Malick (Rta), qui a enregistré de fortes affluences de fidèles venus des quatre coins du pays, de la sous-région et d’ailleurs. L’événement religieux, dans ce haut lieu de pèlerinage, est marqué par la «wazifa», la lecture du Saint Coran, le recueillement auprès des mausolées des vénérés Cheikhs de la famille, des causeries religieuses axées sur la vie et l’œuvre du Prophète Mohammad (Psl). Partout, au niveau des différentes «Zawi­ya», ces temples d’Allah qui font la fierté de la ville sainte, c’est l’effervescence des grands moments de recueillement, particulièrement dans les mosquées de Cheikh Al Seydi Kha­lifa Aboubacar Sy et El Hadji Maodo Malick Sy.

Tivaouane a accueilli plusieurs centaines de milliers de pèlerins venus célébrer la Ziarra générale. Laquelle semble «se dérouler à présent dans les meilleures conditions possibles». Les services de l’Etat impliqués dans l’organisation de l’évènement religieux ont respecté à la lettre les besoins exprimés par les guides religieux, donc les engagements fermes qu’ils avaient pris devant le comité d’organisation, à savoir les modalités de préparation de ce grand évènement, par rapport aux principaux axes susceptibles de garantir le bon déroulement de la Ziarra, autour de la couverture sanitaire, de l’hygiène, du volet infrastructures, de la Senelec, l’eau, l’assainissement, entre autres.

Les fidèles accueillis dans d’excellentes conditions

L’évènement est marqué par une présence massive de fidèles venus de toutes les contrées du pays et de l’étranger. Un dispositif médical est mis en place par les autorités sanitaires et administratives, accompagnées par la Commission médicale du comité d’organisation, pour la prise en charge des pèlerins. L’aspect sécurité, qui concerne les différents axes menant vers Tivaouane, est assuré par la gendarmerie. Les éléments du Groupement mobile d’intervention (Gmi) de la Police nationale se trouvent à l’intérieur de la cité religieuse. Les sapeurs-pompiers veillent aux secours des pèlerins, entre autres tâches. Les éléments de la Senelec, de la Sen’Eau, du Service d’hygiène, de l’Office national de l’assainissement, eux aussi, de leurs côtés, ont pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de l’évènement religieux. Par rapport au volet «commerce», les services techniques compétents ont pris toutes les dispositions pour «un bon approvisionnement de la ville de Maodo en denrées alimentaires de première nécessité, en qualité et en quantité».

A rappeler que la tenue, l’année dernière, le dimanche 13 mars 2022, de la 92ème édition de la Ziarra générale de la Cité de Mawlana Cheikhal Hadji Malick Sy (1930-2022), avait marqué le début de la reprise des grands événements religieux de la capitale de la Tidianiyya, après deux années de suspension des activités de la Hadara Malikiya de Tivaouane, du fait du Covid-19.

camara@lequotidien.sn