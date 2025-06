Entre Tds Sa, l’opérateur national de télédiffusion du Sénégal, et Excaf Télécoms, la rupture semble consommée. Tds Sa vient, selon Excaf Telecom, de conclure un accord avec un opérateur malien, TntSat Africa, pour la fourniture de 16 000 décodeurs, entre autres. Une «tentative inacceptable de se substituer illégalement à Excaf», dénonce la société dirigée par Sidy Diagne.

Par Mame Woury THIOUBOU – C’est la fin de la partie pour Excaf Telecom dans la gestion de la Tnt au Sénégal. Décidée à écarter l’entreprise, Tds Sa, l’opérateur national de télédiffusion du Sénégal, vient de confier l’opération à une société malienne, TntSat Africa, opérant dans la diffusion satellitaire en Afrique de l’Ouest. Dans un communiqué de presse, Excaf Telecom indique avoir reçu l’information par le biais de la presse. «Selon les informations relayées dans les médias, ce partenariat porterait sur la fourniture de 16 000 décodeurs hybrides, l’intégration d’un système de cryptage sécurisé, le renforcement des capacités de diffusion avec de nouveaux équipements de pointe, ainsi que la mise à disposition d’un système FlyAway mobile pour la couverture d’événements.» Excaf rappelle «que toutes ces missions relèvent précisément du champ d’action confié au Groupe Excaf Telecom dans le cadre d’une convention dûment signée avec l’Etat du Sénégal. Cette initiative unilatérale de Tds Sa constitue dès lors une tentative inacceptable de se substituer illégalement à Excaf, en développant une offre parallèle hors de tout cadre légal et contractuel». L’entreprise dénonce ainsi «une volonté délibérée d’écarter un partenaire sénégalais légitime, au mépris de la continuité du service public, de la sécurité juridique des investissements privés et de l’intérêt général». Le groupe dirigé par Sidy Diagne interpelle aussi publiquement les autorités compétentes, tutelles, organes de régulation, partenaires institutionnels.

Une rupture consommée

Entre Excaf et Tds Sa, la rupture semble consommée. Ce que dénonce d’ailleurs l’entreprise. Dans le communiqué de presse, elle précise les choses. «Nous tenons à souligner que cette opération survient après une rupture abusive, unilatérale et injustifiée de la collaboration entre Tds Sa et Excaf, qui a non seulement fragilisé un partenariat stratégique public-privé, mais surtout causé un lourd préjudice économique, technique et moral à notre groupe, à nos équipes et à l’ensemble de notre écosystème.» Le Groupe Excaf Telecom se réserve, de ce fait, le droit de saisir les juridictions nationales et internationales. Il s’agit, indique Excaf, de «défendre ses droits, obtenir réparation et prévenir toute récidive de telles pratiques contraires à l’esprit de transparence, de loyauté et de souveraineté économique».

Fondé en 1972 par feu Ibrahima Ben Bass Diagne, le Groupe Excaf Telecom avait réussi la prouesse de remporter l’appel d’offres de l’Etat du Sénégal pour la gestion de la transition numérique en 2014, d’un montant de 40 milliards. Seulement voilà, une décennie plus tard, c’est la rupture. «La Société de télédiffusion du Sénégal vient marquer la volonté souveraine des autorités étatiques de procéder au retrait de l’exploitation commerciale et technique des deux multiplex dont Excaf Telecom avait en charge la gestion privée depuis 2014», écrivait Dr Aminata Sarr, la Directrice générale de Tds Sa, dans un communiqué de presse en août 2024. Depuis, Excaf, entretemps en liquidation judiciaire par jugement n°003 du 9 février 2022 du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, rue dans les brancards et dénonce une rupture abusive. L’arrivée d’un opérateur malien sonne sans doute la fin de la partie pour cette entreprise. A moins d’un rebondissement judiciaire !

mamewoury@lequotidien.sn