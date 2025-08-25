Le Ticad 9 a été une opportunité pour renforcer les relations de partenariat. En marge de cette visite au Japon, le Président Diomaye Faye, qui a rencontré de nombreux investisseurs, a permis aussi au secteur de la santé de sceller des partenariats. Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, Carrefour médical et son partenaire, Fujifilm, et le ministère de la Santé et de l’action sociale ont scellé «un accord tripartite», lit-on dans un communiqué. Cet accord «vise à apporter des solutions innovantes dans le cadre des stratégies pour le dépistage systématique de la tuberculose par la radiographie mobile numérique». Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose au Sénégal, qui demeure une préoccupation de santé publique avec une incidence de 92 cas pour 100 000 habitants en 2023 selon les sources du ministère de la Santé, cet accord constitue un tournant décisif.

Il faut noter que Carrefour médical et Fujifilm sont «les précurseurs de la transition de l’analogie vers le numérique dans les services d’imagerie médicale au sein des hôpitaux publics sénégalais». «Leur partenariat a également permis d’autres réalisations importantes dans le domaine de l’imagerie médicale avec un parc de 500 équipements, répartis dans les différentes structures sanitaires au Sénégal, contribuant ainsi grandement à l’aide au diagnostic. Ce qui témoigne de la longue collaboration historique entre nos entreprises et le ministère de la Santé et de l’action sociale.»