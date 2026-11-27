Le vernissage de l’exposition «Toppato® par la Teranga» se tiendra ce samedi 28 novembre 2026 au Musée Théodore Monod d’art africain de Dakar, dans le cadre du Off de la Biennale de Dakar 2026. Initié par Sokhna Diaw, le projet explore l’hospitalité, la mémoire et la transmission à travers l’univers de la maison sénégalaise, ses objets du quotidien et ses rituels, face aux fragilités contemporaines.

En résonance avec l’«(Anti)fragilité» de la Biennale, le parcours s’articule autour de six gestes -Magnifier, Préserver, Réparer, Relier, Transformer et Transmettre- mêlant arts plastiques, photographie, design, céramique, bijoux, textile, créations olfactives et patrimoine. Une place particulière est accordée à la souveraine du Waalo, Ndatté Yalla Mbodj, notamment à travers les œuvres de la céramiste Faty Ly, pour interroger la préservation de la mémoire collective.

Fruit de vingt ans de réflexion et d’expérimentation, le concept Toppato®, ancré dans la Teranga et ouvert aux hospitalités du monde, entend ancrer le «Prendre-soin» au quotidien et propose un espace dédié, la Fabrika Toppato®, invitant chacun à s’engager. L’exposition réunit notamment Wafâa Mezouar, Philippe Efe, Oumy Sène Dia, Faty Ly, Paulin Bédou, Sira Shoon Diop, Full Art Moussor, MuPho, Meissa Biguey / Salam Ndiaye, Galerie Arte, Colibri Scent, Xocco, Miss’Art et Maison Clientisgroup, autour d’un vernissage ponctué d’un Njogonal dès 16h pour la presse et 18h pour le public.