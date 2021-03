Après sa deuxième visite effectuée au Sénégal en 2019, le Sous-comité des Nations unis pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Spt) a établi un rapport, conformément aux dispositions de l’article 11 du protocole facultatif. Dans un communiqué relatif au rapport, il a fait «des avis, des observations et des recommandations, en vue de renforcer les capacités et le mandat de l’Observateur national des lieux de privation de liberté (Onlpl)».

Il faut noter que la mission du Sous-comité des Nations unies «est de visiter les lieux de privation de liberté qui se trouvent dans les Etats parties». C’est en ce sens que cette deuxième visite a été faite au Sénégal l’année dernière, précisément en 2019.

Occasion saisie pour analyser le mode de fonctionnement de l’Observateur national des lieux de privation de liberté, ses méthodes de travail, son mandat et les moyens d’améliorer son efficacité, informe le document.

Le Sous-comité ne s’en est pas arrêté à ce contrôle. Selon le communiqué, il a aussi effectué des visites sur trois lieux de privation de liberté en compagnie de l’Onlpl. Toutes les réponses qui ont été fournies, en retour à cette structure par l’Onlpl «se trouvent dans le site de l’Observateur national et dans celui du Spt», indique-t-on.