L’Université Cheikh Ahmadou Bamba a célébré la réussite de ses étudiants. Cette cérémonie met en lumière la qualité de l’enseignement dispensé en langue arabe. Les lauréats s’apprêtent à bénéficier d’un accompagnement financier de la Der. Une belle reconnaissance pour ces jeunes talents.

Par Malick GAYE – L’éducation bilingue et l’enseignement en langue arabe démontrent une fois de plus leur immense valeur sur le marché du travail. Samedi dernier, l’Université Cheikh Ahmadou Bamba (Ucab) a vibré au rythme de la fierté et de la réussite lors d’une grande cérémonie de remise de diplômes. Placé sous la haute autorité de son président et responsable moral, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada, l’événement a mis à l’honneur des centaines d’étudiants formés avec rigueur dans les différentes filières de l’établissement.

Loin des idées reçues, cette promotion confirme que la maîtrise de la langue arabe, combinée à des compétences professionnelles solides, constitue un véritable passeport pour l’emploi. Qu’il s’agisse de gestion, de sciences ou de techniques, les diplômés de cette institution prouvent que leur formation répond aux besoins réels du tissu économique national.

Un tremplin vers l’autonomie financière

Autre temps fort de cette journée mémorable : l’annonce d’un soutien institutionnel majeur pour faciliter l’insertion professionnelle des nouveaux diplômés. En effet, les jeunes lauréats vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement et de financements de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). Une bouffée d’oxygène pour ces promotions qui ambitionnent de porter des projets innovants et de participer activement au développement du Sénégal.

Dans son allocution prononcée devant un parterre de personnalités, de parents et d’enseignants, la direction a tenu à saluer la persévérance de ces étudiants qui ont su surmonter les obstacles académiques. Les efforts conjugués du corps professoral et des partenaires permettent aujourd’hui à ces jeunes de regarder l’avenir avec assurance et optimisme. Cette journée restera gravée comme le symbole d’une jeunesse instruite, ancrée dans ses valeurs et prête à relever les défis de demain.

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