Au moins 113 cantines sont parties en fumée à la suite de l’incendie qui a ravagé, dans la nuit de samedi à dimanche, une partie du marché Occas de Touba (Centre), a indiqué à l’Aps, le président du Groupement des délégués des marchés de la cité religieuse. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a assuré que les autorités allaient tout mettre en œuvre pour éviter qu’un incendie ne se reproduise au marché Ocass de Touba, ravagé en partie par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. «On va voir avec les sinistrés, mais également avec les différents délégués du marché Ocass, mais aussi des autres marchés de Touba, en lien avec le ministre en charge, comment faire en sorte que de tels sinistres ne se reproduisent», a-t-il déclaré à l’issue d’une visite sur les lieux du sinistre. Le plus haut lieu de commerce de la cité religieuse a notamment été ravagé par un incendie qui s’est déclaré samedi dans la soirée. Le feu a été maîtrisé peu avant 1 heure du matin par les sapeurs-pompiers. Déplorant les difficultés dans l’intervention des secours en raison de problèmes d’accès, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à ouvrir une concertation avec les acteurs afin d’étudier les voies et moyens d’améliorer la situation. «Nous connaissons la configuration du marché Ocass et les difficultés d’accès à certaines zones lorsque ce genre de drame survient. Mais le site n’est pas un espace public dont la propriété est détenue par l’Etat ou la mairie de Touba, mais c’est un ensemble de cantines et de maisons qui sont possédées par des habitants de Touba», a signalé Antoine Diome.