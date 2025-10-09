Rencontré mardi au stand «Kër Union européenne» pour les besoins de la deuxième édition du Forum invest in Senegal, l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal (Ue) a donné une note positive à l’événement, en parfaite cohérence avec les ambitions de l’Ue. Jean-Marc Pisani a fait état de la présence de près de 90 entreprises européennes, ainsi que des investissements privés de près de 1000 milliards francs Cfa ayant permis la création de 50 mille emplois et positionnant l’Ue comme premier partenaire commercial du Sénégal.Propos recueillis par Alioune Badara NDIAYE – Quelle appréciation faites-vous du Forum invest in Senegal qui a démarré lundi ?

C’est d’abord, il faut le souligner, un très bel événement qui s’est ouvert hier (lundi) en présence de Son Excellence le président de la République et du Premier ministre, et d’un certain nombre de ministres importants du gouvernement, qui a permis de cadrer les attentes du Sénégal en matière d’investissement. Pour notre part, l’Union européenne est présente à cet événement important, très présente même puisqu’il y a un stand de l’Union européenne, et puis aussi des stands nationaux, pour rappeler que l’Union européenne, ici au Sénégal, c’est de l’investissement public à travers le grand programme d’investissement global Gateway, qui avait été annoncé ici même à Dakar par la présidente de la Commission européenne, Madame (Ursula)Von Der Leyen, en février 2022. C’est aussi des banques comme la Banque européenne d’investissement ou la Banque européenne de reconstruction et de développement qui, par exemple, vont dé-risquer certains investissements pour permettre à des entreprises d’avoir accès aux crédits à des taux moins élevés que si ces investissements n’étaient pas dé-risqués. Et puis, l’investissement européen au Sénégal, c’est aussi l’investissement des entreprises, des Etats membres de l’Union européenne. On a ici à peu près 90 entreprises. Je faisais le compte tout à l’heure avec Eurocham (Chambre des investisseurs européens au Sénégal), qui me rappelait que les investissements privés au Sénégal, c’est à peu près 1000 milliards de francs Cfa. 1000 milliards de francs Cfa, ça veut dire plus de 50 000 emplois qui sont créés dans le secteur formel. Et ça veut dire aussi une capacité de ces entreprises à donner de la formation professionnelle à des jeunes qui viennent sur le marché du travail. Donc, vous voyez que l’engagement de l’Union européenne est multiple à travers un engagement public, à travers un engagement privé, qui fait que nous sommes aujourd’hui le premier partenaire commercial du Sénégal.

Justement, on a entendu le président de la Ré­publique affirmer que l’objectif est de nouer des partenariats stratégiques avec comme socle le transfert de technologies et de compétences, l’intégration systématique des chaînes de valeurs locales… Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là ?

Tout à fait. J’ai écouté avec beaucoup d’attention le président de la République hier, et nous sommes complètement alignés sur sa vision, sur la Vision Sénégal 2050, mais aussi sur la vision d’un partenariat qui soit d’égal à égal, où chaque partenaire y trouve son compte, qui peut impliquer aussi, au cas des entreprises privées, des transferts de technologies, qui impliquent de l’emploi local. On le voit déjà aujourd’hui, avec les 50 000 emplois sénégalais qui sont générés par ces investissements d’entreprises européennes. Et puis, il y aura d’autres développements, puisque le Président a aussi annoncé des réformes qui sont importantes pour l’environnement des affaires, pour qu’au final les entreprises privées se positionnent aussi par rapport à l’environnement des affaires. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de route, qu’évidemment nous suivons de près, que nous soutenons parce que ça va dans la bonne direction d’un partenariat efficace et gagnant-gagnant entre le Sénégal et l’Union européenne.

Sur un autre aspect, le Sénégal traverse une période assez compliquée avec le problème entre le pays et le Fmi. Est-ce que cela ne va pas impacter négativement les investissements ?

Le Sénégal a fait preuve de beaucoup de transparence, d’un engagement ferme dans la lutte contre la corruption, et en écoutant les communiqués du Fonds monétaire international, je pense qu’on est dans une dynamique qui est encourageante pour le pays et pour l’investissement au Sénégal.

ndiaye@lequotidien.sn