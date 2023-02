«Nombreuses sont les réalisations du président de la République dans la région de Thiès.» Le constat est de nombre de Thiessois, qui se disent convaincus de «l’option stratégique du Président Macky Sall de faire de la région de Thiès, un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique».

D’ici 2025, Thiès ne connaîtra plus de pénurie d’eau.

C’est une attente des citoyens de la Cité du Rail, unanimes sur l’importance «des travaux de construction de la nouvelle usine d’eau potable de Kms 3».

Cette infrastructure va apporter une réponse durable au problème de l’alimentation en eau potable de quelques localités stratégiques comme Dakar, Thiès et la Petite-Côte. Pour ses partisans, le Président Sall a posé des actes prometteurs dans divers secteurs de développement de la Cité du Rail. «Tous les problèmes de Thiès seront réglés.»

Entre autres, ils citent «la réalisation d’une station de pompage de 6000 mètres cubes par jour, un nouveau château d’eau de 2000 mètres cubes au quartier Mbour III, permettant 30 km d’extension du réseau hydraulique de la ville, 90 km de renouvellement du même réseau, 2000 branchements sociaux sur un objectif de 4500, au profit des familles démunies.

Ce qui fait que d’ici à 2025, Thiès, qui a les 10% des centres urbains du pays, ne connaîtra plus de pénurie d’eau». Pour l’un d’eux, l’atout de cette région est «son positionnement comme pôle d’équilibre entre Dakar et les autres régions du pays.

Parce que les investissements qui sont effectués dans la région de Thiès lui ouvrent des perspectives intéressantes, aptes à la destiner à jouer ce rôle de pôle d’équilibre».

Future métropole moderne ?

En octroyant 8,7 milliards F Cfa à la ville de Thiès dans le cadre du Programme de modernisation des villes sénégalaises (Promovilles), l’objectif est de lui donner un réseau routier moderne.

Ce programme destiné aux villes sera renforcé par le Projet d’appui aux communes, pour un budget 132 milliards F Cfa.

Ses soutiens citent aussi «la part importante que la Cité du Rail a reçue dans le lot des 50 mille lampadaires solaires achetés par le gouvernement pour alléger la facture d’électricité des communes».

Thiès, cœur de l’enseignement supérieur

Aujourd’hui, la région de Thiès est le «cerveau» du Sénégal avec une constellation de grandes écoles d’ingénieurs et de militaires.

En plus de l’Isep construit pour sept milliards, il faut ajouter les travaux d’extension de l’Université de Thiès, financés par la Banque mondiale à hauteur de plus de cinq milliards F, l’Espace numérique ouvert réalisé par un financement de la Bad. Alors que celui de Mbour l’a été grâce au budget consolidé d’investissement.

Il faut y ajouter les travaux d’extension de l’Ensa (50 millions), de l’Ept (300 millions).

«Ce sont plus de 13 milliards F Cfa que l’Etat du Sénégal a investi à Thiès, qui occupe une place particulière dans la carte universitaire du Sénégal. Sans compter les travaux autour des technologies de l’information et de la communication. L’Université de Thiès est déjà comme les quatre autres universités sur la plus large bande passante en Afrique subsaharienne», ajoute un haut responsable thiessois.

Avec l’Aéroport international Blaise Diagne, le Programme autoroutier (Ila Touba, Mbour-Thiès-Tivaouane), l’Etat construit un réseau qui va booster le secteur de l’agro-industrie et l’industrie. Sera-t-il accompagné du renouveau industriel avec les Ics et la Nsts ?

