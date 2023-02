C’est une liesse populaire indescriptible, une immense marée humaine qui a englouti la ville de Thiès, afin d’accueillir le Président Macky Sall comme un héros de guerre. Il aura pourtant besoin de tout son doigté pour arranger les relations parmi ses partisans.

Par Cheikh CAMARA – «Les Thiessois ont déroulé le tapis rouge au Président Sall au regard des investissements importants réalisés dans le pays», remarque un trio d’étudiants, qui se réjouit surtout de l’attitude de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck qui, «non seulement a instruit ses collaborateurs de réserver un accueil chaleureux au chef de l’Etat, mais, mieux, a été lui-même de la partie pour dérouler le tapis rouge au Président Macky Sall». Ce, pour simplement souligner que «loin d’être avarié, le «Mburu ak Soow» a encore un très bon goût». Et l’entourage de l’ancien maire de Thiès considère que «le parti Rewmi réaffirme ainsi son soutien et son engagement au Président Macky Sall, qui a mis le Sénégal dans sa trajectoire d’émergence».

Pour sa part, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui se déclare républicain jusqu’au bout des ongles, a accueilli chaleureusement le Président Macky Sall et le gouvernement, parce que, fait-il savoir, «nous sommes dans une République et la mairie est un démembrement de l’Etat. Tout ce que nous devons faire pour mettre à l’aise le président de la République et le gouvernement, nous le ferons, afin qu’on puisse travailler au service exclusif des Thiessois». Le premier magistrat de la ville avait remarqué qu’«on n’accueille pas tous les jours un Conseil présidentiel ou un Conseil des ministres décentralisé, donc c’est une grande opportunité pour notre ville, pour les populations de Thiès». Et en termes de retombées surtout, le maire de Thiès attend «des rentrées pour la ville».

Le séjour du Président à Thiès sera, de l’avis de hauts cadres de l’Alliance pour la République (Apr), l’occasion de «moments intenses et cruciaux de clarification du jeu politique dans la ville aux deux gares». Parce que, soulignent-ils, «le Président Macky Sall s’est déplacé dans une ville où l’opposition a fini d’arracher le titre foncier des mains inexpertes du Rewmi, qui a tenté de rester ad vitam aeternam à la tête des collectivités locales». Et d’alerter : «De grâce, que personne ne lui dise que tout va bien à Thiès. C’est totalement faux ! Le mal est trop profond à Thiès. La frustration a atteint son paroxysme.» Ces cadres apéristes alertent : «L’Apr, parce que affaiblie et sevrée de responsabilités, est désormais sous la tutelle d’un Rewmi qui se renforce et se prépare à l’exercice du pouvoir.» Ils pensent, face à une telle situation, que «ce serait un devoir pour le Président Macky Sall de clarifier le débat», d’autant que, selon eux, «les retrouvailles fragilisent plus qu’elles ne renforcent la capacité combative de notre coalition». Ils ne manquent surtout pas de prévenir : «Thiès est assise sur une bombe. Le feu couve sous la cendre. 2024 n’est pas une simple promenade de santé.»

Beaucoup de responsables politiques travaillent pour que les retrouvailles Macky-Idy tombent à l’eau

Bon nombre de citoyens thiessois disent savoir que «c’est au nom des intérêts du pays, de la stabilité sociale, surtout au nom des intérêts de Thiès, que Idrissa Seck a accepté de répondre au Président Macky Sall, et il lui a été fidèle et loyal dans cette collaboration». Malheu­reuse­ment à Thiès, déplorent-ils, «il y a beaucoup de responsables politiques qui font tout pour que ces retrouvailles ne durent pas, tombent à l’eau» et, disent-ils, «ce sont ces gens-là qui ont saboté aux Locales comme aux Législatives». Cet observateur de la scène politique, à Thiès, Badou Sy, remarque qu’«aujourd’hui, Idrissa Seck s’est employé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la donne change, que les lignes puissent bouger, que les rapports de force soient modifiés à Thiès. Lors des dernières élections, il a rencontré tout le monde sans exclusion, il est allé parler à tout le monde, il a sollicité l’apport de tout le monde. Malheureusement, ceux-là qui sont en face ne sont pas dans les mêmes dispositions que lui». Et beaucoup de Thiessois ont abondé dans le même sens pour remarquer qu’«effectivement, ils ont presque tous fait profil bas, refusant de travailler pour donner la victoire à leur coalition, du coup la remontada n’a pas été au rendez-vous».

Correspondant