Ce mercredi 4 juin à Nyon, l’Equipe nationale U18 du Sénégal a livré un match à rebondissements face au Japon pour la deuxième journée du Tournoi de l’amitié de l’Uefa.

Menés 2-0 après 23 minutes, les Lionceaux ont trouvé les ressources pour revenir et s’imposer finalement aux tirs aux buts (3-1), après un nul (3-3) dans le temps réglementaire.

Un succès qui porte la marque du jeune gardien sénégalais, Vincent Gomis, qui a arrêté 3 des 4 penalties tirés par les Japonais. Confirmant ainsi les grosses qualités qu’il a montrées lors de la Can U17 où il n’a encaissé aucun but, s’arrêtant en quart de finale. A noter côté sénégalais, les buteurs sont Yafaye Kandé, Mbaye Cissé et Mame Mory Sy. Les gamins de Pape Ibrahima Faye, déjà vainqueurs de l’Uruguay (4-0) et premiers de leur poule, vont poursuivre leur belle aventure dans ce tournoi international ce samedi 7 juin 2025 à 14h 30 Gmt, où ils affronteront le Portugal lors de la 3e journée du groupe, avec comme enjeu une place en finale.