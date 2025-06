Finalement, le bon sens reste la chose la mieux partagée. Si Donald Trump a bombardé des installations nucléaires de Téhéran, Washington a décidé de parrainer un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran. Comme si de rien n’était. On peut dire tout ça pour ça pour Benjamin Netanyahu qui s’est lancé dans une guerre à l’issue incertaine. Il a eu sa guerre contre l’Iran et a-t-il eu ses résultats escomptés ? Aujourd’hui, les deux pays comptent leurs morts et destructions alors que la diplomatie aurait pu tout réglé. Le régime des Mollah ne s’est pas effondré et la carte du Moyen-Orient n’a pas totalement changé. Il y a quelque chose de factuel : Les Usa restent la seule puissance au monde montrant que l’Europe reste une puissance sans poids géopolitique.