En conseil des ministres, le Président a voulu indiquer que son décret mettant en œuvre la Lfr 26 était quelque chose de normal dans une république normale. De leur côté, les députés du groupe majoritaire à l’Assemblée menacent de leurs foudres les fonctionnaires qui seraient tentés de mettre en œuvre ledit décret. Les Sénégalais pour leur part, après s’être réjouis de la récupération de leur coupe d’Afrique de football, ont recommencé à compter le nombre de leurs enfants qui prennent les pirogues à la poursuite de l’Eldorado que le nouveau pouvoir n’a toujours pas pu leur offrir chez eux. Tout est donc normal dans un pays normal !

Par Sucré-Salé