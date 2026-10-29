Il faut se dire que les tractations se poursuivent pour trouver des compromis. Après la Lfr, la Lfi sera aussi admise aux urgences. Dans ce bras de fer Exécutif-Législatif inédit, il ne reste plus que la lucidité l’emporte pour éviter un combat de coqs inutile. A la veille des Joj, le chef de l’Etat a une autre compétition à livrer et à gagner pour la gloire du Sénégal : l’Afrique organise, Dakar accueille. A vos jeux sans retenue. Que le Sénégal gagne !

Par Sucré-Salé