L’intronisation du 13e «Sacuur», Antoine Samal Thiakane, en tant que «Roi de la Mer», a ravivé une tradition séculaire sérère. Cette cérémonie, empreinte de symboles et d’émotions, s’est déroulée sur l’île aux coquillages, rassemblant populations locales, notables et invités.Par Abdou CISS –

Le Sacuur est une figure centrale de la tradition maritime sérère, investi d’un rôle sacré. Sa mission première est d’implorer les esprits de la mer pour garantir l’abondance des ressources halieutiques et assurer la sécurité du transport maritime. Depuis des siècles, le Sacuur est choisi dans les deux lignées maternelles de Tiboy Demba et Njare Saar. Le président de la lignée maternelle Jahanoora Njare Sarr, Am­broise Sarr, dont est issu le nouveau Roi, est revenu sur l’importance de cette fonction. «Le Sacuur est un pasteur, un guide, un protecteur spirituel. Il est l’oncle par qui nous devons passer pour avoir la bénédiction des esprits de la mer. Il est le garant de l’équilibre entre l’homme et l’océan, un intercesseur dont la sagesse est essentielle pour la communauté», a déclaré M. Sarr lors de l’intronisation du Sacuur.

La cérémonie, qui s’est tenue à Fadiouth, à l’entrée du pont, fut rythmée par des rituels ancestraux, chacun porteur d’une signification profonde. Antoine Samal Thiakane et la Reine, vêtus de blanc, ont été assis côte à côte, tournés vers l’Est, direction symbolisant le lever du soleil et la lumière. Un moment fort a été le versement de mil sur leurs têtes par des femmes âgées, incarnant la sagesse et la transmission des savoirs. D’ailleurs, Ambroise Sarr est revenu sur l’importance du mil. «Le mil est la base de notre nourriture, il incarne la bravoure de nos paysans et symbolise les quatre éléments de la vie : la terre, l’eau, l’air et le feu. Ce geste représente l’enracinement dans la terre nourricière et le lien indéfectible avec les éléments fondamentaux de l’existence», a précisé M. Sarr.

Après cette étape, une procession rythmée par les tam-tams a conduit le nouveau Sacuur jusqu’à la mer. Là, il a accompli des gestes rituels en jetant du poisson, des carpes et des mollusques dans l’eau. A en croire notre interlocuteur, ces offrandes ne sont pas de simples gestes. Elles sont des symboles puissants de la vie aquatique et des témoins silencieux de l’histoire et de la mémoire de la communauté, marquant le respect et la gratitude envers les richesses de la mer. Une fois investi de sa fonction sacrée, Antoine Samal Thiakane se voit confier des responsabilités cruciales. «Sa mission est de veiller à ce que la mer demeure pacifique et bienveillante, d’assurer une exploitation durable de ses ressources et de protéger les populations, qu’elles soient en mer ou sur terre. Cela implique une gestion équilibrée et respectueuse des écosystèmes marins, une tâche essentielle dans un contexte de défis environnementaux croissants», soutient Ambroise Sarr.

Antoine Samal Thiakane devient le 13e Sacuur de la lignée Njare Saar et le 25e Sacuur intronisé par les deux lignées Tiboy Demba et Njare Saar. Ainsi, la ville natale du Président-poète Léopold Sédar Senghor et berceau de la culture sérère, démontre sa capacité à perpétuer ses traditions. Ces pratiques sont profondément ancrées dans un respect de la nature et des esprits, témoignant d’une vision du monde où l’homme et son environnement sont liés par un fil sacré. Selon les organisateurs, l’intronisation du Sacuur est un rappel de l’importance de ces traditions dans la préservation de l’identité culturelle et de l’équilibre écologique de la région.

