Le Syndicat des impôts et domaines s’insurge contre la réforme de leur direction. En d’autres termes, les agents des impôts et domaines contestent une mesure prise par l’un des leurs, un inspecteur blanchi sous le harnais en leur sein. Ainsi, les enfants gâtés du Système ne comprennent pas qu’aujourd’hui, ce soit l’un des leurs, nourri au lait maternel des fonds communs et des attributions prioritaires de lotissements nouveaux, veuille aujourd’hui mettre fin à ce modèle béni. Comme disait l’autre, on n’est jamais trahi que par l’un des siens. A une époque, ils avaient fait céder Macky Sall avec une grève. Pourront-ils réussir avec Diomaye ?

Par Sucré-Salé