Ce mardi, ce sera le 63ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal. On en est encore à se battre pour des histoires de marche, de diffamation et aussi de manipulations. Le communiqué de l’Armée a le mérite de rétablir la vérité des choses : que les hommes politiques nous laissent en dehors de leurs batailles électoralistes et leurs différences politiciennes. Car elle est totalement concentrée sur ses missions régaliennes. En dépit de nos différences et contradictions, il y a un lien fort qui doit unir tout le monde : la République. 63 ans après notre indépendance, on joue toujours à se faire peur… Comme s’il y aurait un gagnant.