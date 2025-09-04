Décidément, l’histoire continue de s’écrire entre le Fc Metz et les joueurs sénégalais. Hormis ceux venant de l’académie Génération Foot qui ont fini de s’imposer au sein de l’équipe des Grenats, d’autres Sénégalais les ont rejoints.

C’est le cas, depuis hier, de Fodé Ballo-Touré. L’international sénégalais de 28 ans (16 sélections), laissé libre par Le Havre, s’est engagé pour une année, plus une seconde en option, avec le Fc Metz. Le latéral gauche était présent à l’entraînement des Grenats ce mercredi matin.

Après six mois au Havre, où il a participé au maintien en Ligue 1 en prenant part à 10 rencontres, malgré une blessure qui lui a fait manquer quelques matchs, il a l’avantage de pouvoir évoluer comme piston et latéral.

Du coup, la colonie sénégalaise au Fc Metz s’agrandit avec l’arrivée d’un champion d’Afrique. D’ailleurs, trois jours avant, un autre Lion, Habib Diallo, s’est engagé avec les Grenats. Une heure avant le coup d’envoi de son match de la 3e journée de Ligue 1 face au Paris Fc, dimanche dernier, le Fc Metz a en effet annoncé le retour de l’attaquant sénégalais. Ce dernier, âgé de 30 ans, s’est engagé pour une durée de trois saisons avec Metz, cinq ans après la fin de son premier passage.

Formé à Génération Foot, Diallo a en effet évolué sous les couleurs de Metz entre 2015 et 2020 (116 matchs, 48 buts) et parfois porté le brassard -un passage entrecoupé d’un prêt d’un an et demi à Brest. Il avait ensuite filé au Rc Strasbourg, où il a formé durant trois saisons un duo prolifique avec Ludovic Ajorque, avant de filer en Arabie saoudite, à Al-Shabab, où il était dans l’impasse après son prêt au Damac Fc.

Malgré les départs de Idrissa Guèye en Italie et Pape Amadou Diallo en D2 anglaise, la colonie sénégalaise reste intacte pour avoir enregistré deux nouveaux Lions. Qui rejoignent les Sadibou Sané, Cheikh Tidiane Sabaly, Alpha Touré, Ibou Sané et le gardien Pape Mamadou Sy.

wdiallo@lequotidien.sn