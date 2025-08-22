Le 9 septembre, la Rd Congo accueille le Sénégal pour un choc décisif dans la course au Mondial 2026. Mais des deux côtés, plusieurs cadres arrivent dans une situation contractuelle délicate : transferts bloqués, mises à l’écart, absence de compétition… Un contexte qui pourrait peser lourd dans l’équilibre du groupe.

Le groupe de qualification est plus serré que jamais : la Rd Congo mène la danse avec 13 points, devant le Sénégal et le Soudan (12 chacun). Le rendez-vous de Kinshasa pourrait donc être déterminant dans la course à la première place, directement qualificative pour la Coupe du monde. Mais si l’enjeu sportif est immense, l’état de forme des stars des deux sélections soulève de vraies inquiétudes.

Mbemba et Wissa, deux Léopards fragilisés

Côté congolais, la situation de Chancel Mbemba est symptomatique. Le capitaine des Léopards n’a plus disputé de rencontre officielle depuis juin dernier avec la sélection. Ecarté toute la saison passée par l’Om, il est désormais sans club et manque cruellement de rythme. Son rôle de patron de la défense est pourtant vital dans l’équilibre de l’Equipe de Sébastien Desabre. Ce dernier pouvant se consoler de la naturalisation officielle du latéral Aaron Wan-Bissaka qui a reçu son passeport congolais.

L’attaquant Yoane Wissa traverse, lui aussi, une crise ouverte avec Brentford. L’attaquant de 28 ans veut à tout prix rejoindre Newcastle, mais son club réclame 79 millions d’euros, une somme jugée excessive. Wissa a affiché sa colère sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à couper les ponts numériques avec les Bees. Résultat : plus aucun match disputé depuis juin avec la sélection, et une préparation compromise.

Jackson et Krépin dans le flou

Chez les Lions, la situation n’est pas plus rassurante. Nicolas Jackson, indésirable à Chelsea, n’a plus joué depuis sa brève apparition lors de la Coupe du monde des clubs début juillet. L’attaquant vit une fin de cycle difficile avec les Blues, en attendant un nouveau point de chute.

Dans le couloir droit, Pape Thiaw doit aussi composer avec un Krépin Diatta poussé vers la sortie à Monaco. Non retenu pour la première journée de Ligue 1, l’ancien du Club Bru­ges, que certaines envoient au Brésil, reste sans temps de jeu, une donne problématique pour un titulaire régulier au poste de latéral droit en sélection.

Ces cas traduisent une réalité : le calendrier du mercato européen pèse directement sur les sélections africaines. Entre conflits contractuels, joueurs mis à l’écart et transferts bloqués, les équipes nationales doivent composer avec des cadres arrivant hors de rythme à des rendez-vous cruciaux. Pour la Rdc comme pour le Sénégal, le 9 septembre ne sera pas seulement une affaire de tactique et de talent, mais aussi une question de fraîcheur mentale et physique.

Avec sportnewsafrica