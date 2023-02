A Sédhiou, la plupart des femmes s’activent dans la transformation des fruits, des légumes et céréales locales. Elles transforment, par exemple, la mangue, la papaye, le moringa, la pomme de liane, le gingembre, en jus. Elles transforment également la patate douce en farine. Il y en a qui interviennent dans la transformation du mil, du maïs, du manioc, de la carotte. C’est à travers cette activité génératrice de revenus qu’elles s’occupent de leurs besoins personnels, mais également de ceux de leurs enfants. «Je vends des sirops, des concentrés, des confitures, de la marmelade, faits à base de mangue, de papaye, de patate. Tous ces produits sont vendus à 2000 francs Cfa le litre. Mais le jus de gingembre est plus cher, le litre coûte très cher, on le vend à 2500 francs Cfa. On ne se plaint pas», indique Marie Dasylva, transformatrice.

Mais la manière dont la transformation se fait est très rudimentaire. Les conditions de travail restent pénibles. C’est pourquoi elles demandent au gouvernement de leur venir en aide. «Les femmes de Sédhiou manquent d’unité moderne de transformation. L’acquisition de cette infrastructure nous permettra de transformer non seulement en quantité mais également en qualité. Ce qui va faciliter par ailleurs l’écoulement dans les différents marchés», plaide Ndèye Sira Traoré.

La transformation de fruits et légumes et céréales locales offre beaucoup d’opportunités. Mais l’absence d’unité moderne de transformation constitue un facteur bloquant.

L’emballage, le problème d’accès au marché freinent également cette activité génératrice de revenus. «Nous avons des problèmes d’écoulement, d’emballage, de Fra. Quand tu n’as pas le Fra, le produit ne peut pas sortir de Sédhiou», déplore Fatou Bintou Sadio. L’Office national de la formation professionnelle (Onfp) dit, via un communiqué, avoir accompagné les femmes dans la transformation de produits locaux. Ce qui «a permis d’améliorer la qualité des produits issus de la transformation des fruits et légumes et céréales locales à travers le conditionnement et la présentation et l’autonomisation économique des bénéficiaires. Ainsi, il est noté une meilleure organisation des groupements de femmes dans la gestion de leur Pme ainsi que le renforcement du dispositif de la formation professionnelle à travers la filière agri-élevage».

Par Seydou Tamba CISSÉ – Correspondant