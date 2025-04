Une redynamisation de la négociation collective a fait l’objet d’un recueil au niveau de toutes les branches. Le document contient 28 conventions signées et a été présenté à la Fondation Friedrich Ebert.Par Amadou MBODJI –

La plupart des conventions collectives de branches au Sénégal sont obsolètes. Face à cette situation, depuis plusieurs années, le ministère du Travail s’est engagé à accompagner les partenaires sociaux dans la voie de la redynamisation de la négociation collective, avec la révision d’anciennes conventions ou la signature de nouvelles conventions. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Ensemble vers la réforme du travail du Giz» et vise à renforcer les capacités stratégiques du ministère en charge du Travail dans les réformes du droit du travail. C’est sous ce rapport qu’il faut situer la production d’un recueil de conventions collectives de branches regroupant 28 conventions signées, et qui est le fruit d’un travail effectué pendant deux ans par le Ministère du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions (Mteri), en partenariat avec la Giz et la Fondation Friedrich Ebert. En parlant du recueil de conventions collectives de branches, le ministre Abass Fall explique : «c’est bien plus qu’un simple document d’assemblage de conventions», en référence à l’impact qu’il aura sur monde du travail. «Il constitue le témoin vivant de l’évolution des conditions de travail et de l’approfondissement de notre dialogue social. Il retrace, au fil des décennies, les avancées et les défis qui ont jalonné notre histoire économique et sociale», affirme Abass Fall, ministre du Travail, qui présidait, à la Fondation Friedrich Ebert, la cérémonie de présentation du recueil de conventions collectives de branches. «En réunissant, dans cet ouvrage, l’ensemble des conventions collectives de branches, nous honorons la mémoire de ceux qui, par leur travail, leurs revendications et leur sens du dialogue, ont contribué à la construction d’un cadre réglementaire garantissant la justice sociale et le progrès économique. Ce recueil est le reflet de l’effort commun déployé par l’ensemble des acteurs du monde du travail, de la sphère syndicale aux employeurs, en passant par l’Etat et les organismes techniques et financiers qui soutiennent notre économie. La richesse de ces instruments conventionnels témoigne de la capacité du dialogue social à s’adapter aux mutations de notre société, à anticiper les besoins des travailleurs et à répondre aux défis d’un environnement économique en constante évolution», enchaîne le ministre du Travail.

Si Lamine Fall, Secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), se félicite de la mise en œuvre de ce recueil, il n’en demeure pas moins qu’il souhaite que la révision d’autres conventions se poursuive. «Parce que, souligne-t-il, il reste encore beaucoup d’autres conventions qui sont obsolètes et qui méritent d’être révisées. Parmi elles, la convention relative aux industries alimentaires dont la signature remonte à 1957, avant l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.»

ambodji@lequotidien.sn