En matière de business, il n’y a pas de sentiments. Moustapha Tall l’a appris à ses dépens. Car, en voulant travailler avec ses jeunes frères, il a été victime d’abus de confiance portant sur une somme de plus de 3 milliards de francs. Un préjudice qu’il leur réclame en faisant un appel sur les intérêts civils. En première instance, les prévenus avaient été relaxés.

Par Justin GOMIS – L’opérateur économique Moustapha Tall ne «riz» plus avec ses frères. Le business qu’il menait avec ces derniers, a pris un sacré coup dans la confiance. Et c’est devant la Cour d’appel que les frères Tall ont lavé hier leur linge sale. Après la décision rendue par le premier juge qui a relaxé les prévenus, Mamadou Tall dit Pape et Sidy Alioune Tall, leur frère aîné a interjeté appel sur les intérêts civils. Moustapha Tall réclame ainsi à ses jeunes frères, la somme de 3 milliards 527 millions de francs. Il a indiqué avoir recruté ses deux frères en leur confiant la gérance de magasins pour la vente de riz. Mais, au lieu de s’acquitter convenablement de la tâche qui leur est confiée, ils ont torpillé son business. Le frère Mamadou Tall dit Pape à qui il avait confié un magasin à Kaolack, à la rue Daloa, a géré un stock de plus de 3 milliards. Il n’a pas vendu à crédit, car les clients payaient tous au comptant. Seulement, il n’a jamais reversé cet argent dans le compte de l’entreprise.

De plus, quelque temps après, il a ouvert un compte où il faisait des mouvements. Informé par sa banque, Moustapha Tall a demandé de procéder à une vérification des stocks. Laquelle a permis de montrer que la somme de 3 milliards de francs a transité dans le compte bancaire de Pape qui n’a jamais présenté la marchandise ni versé l’argent. Confondu, le frère incriminé aurait présenté un chèque de 60 millions de francs. C’est suite à cet acte que son frère a décidé de porter plainte contre lui en soutenant que ce dernier a acheté une maison qu’il a rasée et construite pour une valeur de plus de 40 millions, ainsi qu’une voiture neuve. Il a payé des billets pour offrir le pèlerinage à la Mecque à quelques personnes. Pour éviter la prison, le prévenu aurait déposé une garantie de 400 millions de francs en assurant que c’est un investissement provisoire et qu’il allait s’acquitter du reste.

Concernant son co-prévenu, Seydina Alioune Tall, qui est également gérant d’un magasin, l’opérateur économique lui avait fait savoir qu’il s’agit de riz et que la marge bénéficiaire était très faible. Par conséquent, il ne devait pas vendre à crédit. Mais, il n’a pas respecté les consignes en vendant à crédit.

Devant la barre, les frères de Moustapha Tall ont contesté avec véhémence les faits qui leur étaient reprochés. Seydina Alioune a déclaré n’avoir jamais géré un magasin ni de l’argent de son frère. Il était dans un bureau où il ne s’occupait que de la paperasse. Concernant la vente du riz, il prétend que c’est Moustapha Tall qui lui avait dit de le vendre à crédit.

Quant à son frère Mamadou Tall, il a déclaré aussi n’avoir jamais dilapidé les biens de Moustapha Tall. Et s’il a accepté une conciliation en garantissant la somme de 400 millions, c’était pour éviter de la peine à leur père qui ne pouvait supporter de voir ses fils se déchirer pour une affaire d’argent. Néanmoins, cela a suffi pour que les avocats de la partie civile considèrent le délit d’abus de confiance avéré. Sinon, déclarent les conseils de Moustapha Tall, Pape Tall n’aurait pas concilié. Ils ont donc réclamé le montant du préjudice causé et à payer solidairement.

La défense bien entendu, n’a pas été de cet avis, et relève qu’il n’y a pas de papier dans le dossier qui fait état du plus petit sou. Pour l’avocat de la défense, Moustapha Tall a accusé à tort ses frères. Il lui souhaite de trouver ailleurs ses milliards qu’il cherche. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 mai prochain.

