Qu’est-ce qui a motivé le Fonds d’innovation pour le développement à financer un projet comme celui de Bibliothèques sans frontières à Kédougou ?

Le mandat du Fid est de financer des innovations au service de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nous cherchons à identifier des solutions aux grands défis globaux que rencontrent les populations les plus vulnérables, qu’il s’agisse de sécurité alimentaire, de lutte contre les pandémies, de santé mentale, d’innovations pour des systèmes agricoles durables, ou encore d’accès à une éducation de qualité. Dans le cas de la solution présentée par Bibliothèques sans frontières à Kédougou, parmi les facteurs-clés pour l’obtention d’un financement, deux points en particulier caractérisent le projet et motivent une décision favorable du Fid.

Une solution nouvelle à un problème existant et identifié. Le défi de l’accès à une éducation de qualité est crucial et aujourd’hui bien documenté, l’équipe projet disposait de données spécifiques au contexte sénégalais en général et propre à Kédougou en particulier. La solution proposée, reposant à la fois sur un dispositif numérique, internet offline, et sur un dispositif humain, d’accompagnement des équipes enseignantes et d’encadrement (directions d’établissements, inspections académiques), avait déjà été testée dans différents contextes avec des résultats encourageants.

Une évaluation d’impact de la solution, conduite par une équipe de recherche indépendante. Au-delà des innovations elles-mêmes, le Fid finance des démarches d’évaluation rigoureuses qui permettent de générer des données pro­bantes, de manière scientifique, sur une intervention, l’amplitude de son impact et les modalités qui permettent de l’atteindre. Afin de déployer des innovations à grande échelle de manière efficace et de pouvoir à cette fin mobiliser les partenaires publics, techniques et financiers pertinents, il convient de déterminer rigoureusement si ces innovations fonctionnent et à quelles conditions, stabiliser le modèle et pérenniser les modalités opérationnelles.

Quel est le montant du financement et pour combien d’années ?

Pour le développement d’un tel projet, l’équipe a reçu un financement de 1 500 000 € pour déployer les activités dans 70 écoles de la région de Kédougou et conduire l’évaluation d’impact associée. L’intervention a été lancée en décembre 2022 et s’achève en juillet 2025. Les résultats finaux de l’évaluation permettront d’informer sur l’ampleur des impacts du dispositif sur les apprentissages des enfants afin d’informer le passage à l’échelle.

Le fonds serait-il disposé à intégrer des visites d’immersion d’apprentissages à l’étranger au profit du corps d’encadrement pour un meilleur ancrage du projet ?

A ce stade de l’intervention, les activités couvertes par le financement ont été réalisées, mais si les impacts sont avérés, l’équipe peut bien entendu proposer une nouvelle candidature pour une dimension d’appui à la mise à l’échelle de la solution qui intègrerait ces aspects, et le dossier serait étudié selon les étapes de revue de candidature au Fid. Dans tous les cas, les phases de dissémination des résultats des évaluations et de clôture des projets financés doivent nous permettre d’identifier, avec l’équipe, quels effets de levier seraient possibles pour la suite des interventions, via quelles activités et avec quels partenaires potentiels cela pourra donc certainement être à l’agenda des discussions.