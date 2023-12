Défaite par l’Australie samedi lors de son deuxième match de poule de la Coupe du monde 2022, la Tunisie a réellement compromis ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Alors qu’elle va rencontrer la France lors de sa troisième sortie, Naïm Sliti, attaquant des Aigles de Carthage, pense qu’il y a encore de l’espoir. D’après lui, la Tunisie est capable de battre la France.

«Il ne faut jamais perdre espoir. C’est vraiment le mot. Le but ultime, c’est de gagner et de se qualifier avec la France. Ce n’est pas fini. Dans le football, il y a toujours des exploits. Même si les gens n’y croient pas, on peut battre la France. C’est un rêve qui doit continuer. La France est une grande nation, mais dans les grands rendez-vous, nous sommes là. Nous n’avons pas encore marqué. On va le faire contre la France», a-t-il dit dans des propos relayés par Sport News Africa.

Même si la France lui est supérieure sur le papier, la Tunisie peut au moins profiter du fait que les Bleus se soient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et joueront contre eux probablement avec une équipe remaniée comme l’a annoncé Didier Deschamps.