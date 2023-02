Depuis les propos jugés racistes du Président tunisien, la situation des migrants subsahariens est tendue. Le Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (Maese) a donné des instructions à l’ambassadeur du Sénégal en Tunisie de mettre en place une cellule de crise pour assurer la protection des ressortissants sénégalais et de leurs biens.

Par Dieynaba KANE – La situation des migrants subsahariens en Tunisie est tendue depuis les propos racistes du Président Kaïs Saïed. Les sorties des organisations de la Société civile et des membres de l’opposition se multiplient pour demander au gouvernement de dénoncer ouvertement les déclarations du Président tunisien et de convoquer l’ambassadeur de la Tunisie au Sénégal. Ce qui n’est toujours pas fait. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères a décidé d’apporter son soutien à la communauté sénégalaise établie dans ce pays.

Le service de communication dudit ministère informe dans un communiqué, qu’instruction a été donnée à «Mme l’ambassadeur du Sénégal en Tunisie de mettre en place une cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens». Des numéros verts ont même été mis en service à cet effet. Dans la même dynamique, il est souligné que «l’ambassade reste en contact avec les responsables des associations sénégalaises en Tunisie». Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, qui appelle «les compatriotes établis dans ce pays au calme et à la sérénité», rappelle «l’attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toute circonstance».

Mardi dernier, le Président tunisien avait affirmé que la présence de ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne en Tunisie était source de «violence, de crimes et d’actes inacceptables». Depuis cette sortie, des médias occidentaux rapportent que «plusieurs témoignages de migrants relatent des arrestations arbitraires, mais aussi des expulsions de leur domicile et des agressions racistes». Samedi, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tunis pour protester contre le racisme. L’Union africaine a condamné les propos du Président tunisien sur les migrants originaires d’Afrique subsaharienne et appelé ses Etats membres à «s’abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes». Dans un communiqué, le président de la Commission de l’Ua a rappelé «à tous les pays, en particulier aux Etats membres de l’Union africaine, qu’ils doivent honorer les obligations qui leur incombent en vertu du Droit international (…), à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d’où qu’ils viennent, s’abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes, et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux».

dkane@lequotidien.sn