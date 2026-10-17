Champions en titre, le Sénégal a réussi son entrée au Tournoi de l’Ufoa A U20 en renversant la Mauritanie (2-1), à Bamako, au Mali. Menés très tôt, les Lionceaux se sont imposés grâce à doublé du seul expatrié du groupe, Moussa Guèye. Après le forfait de la Guinée-Bissau, le Sénégal affrontera la Sierra Leone, le 22 octobre.

Par Woury DIALLO – L’Equipe nationale des moins de 20 ans a réussi son entame dans le Tournoi Ufoa A. Champions en titre, les Lionceaux se sont imposés face à la Mauritanie (2-1), hier pour leur entrée en matière dans cette compétition qui se dispute au Stade Mamadou Konaté de Bamako. Menés dès la 13e mn, sur une balle mal dégagée par le gardien, les Lionceaux ont trouvé les ressources pour revenir au score avant la pause grâce à Moussa Guèye. Le pensionnaire de Merida AD, seul expatrié parmi les 25 joueurs retenus par le sélectionneur, Malick Daf, profite d’un ballon mal renvoyé par la défense adverse pour remettre les pendules à l’heure. Le gardien mauritanien, Brahim Hemedy, n’a rien pu faire face à la détermination de l’attaquant des Lionceaux d’offrir l’égalisation sur une frappe puissante dans la surface.

Malgré les nombreuses opportunités pour prendre les devants, il faudra attendre les derniers instants de la rencontre pour que les champions parviennent finalement à arracher la victoire. En véritable renard des surfaces, Moussa Guèye s’offre un doublé d’une tête placée qui lobe le portier mauritanien. Un véritable hold-up des champions en titre, alors que les équipes s’acheminaient sur un partage des points.

Une victoire qui permet aux poulains du coach Malick Daf d’aborder la prochaine journée du Groupe B avec plus de sérénité. Surtout après le forfait de dernière minute de la Guinée-Bissau.

En effet, les Djurtus n’ont pas effectué le déplacement à Bamako, informe le comité d’organisation. L’instance sous-régionale en a fait l’annonce dans un communiqué ce vendredi. Par contre, les raisons du retrait de la sélection nationale U20 de la Guinée-Bissau, à la dernière minute, n’ont pas été officialisées. Les Bissau-Guinéens devaient entrer en lice, hier, face à la Sierra Leone.

Le Groupe B est désormais réduit à trois équipes. En effet, ce forfait modifie la configuration du Groupe B, qui ne compte désormais plus que trois équipes à savoir le Sénégal, la Mauritanie et la Sierra Leone. La prochaine sortie des Lionceaux est prévue le 22 octobre face à la Sierra Leone. Un match qui devrait leur permettre de valider leur billet pour les demi-finales.

Pour rappel, le tournoi U20 de l’Ufoa est directement qualificatif pour la Can U20 2027. Seuls les deux finalistes décrocheront leur ticket pour la phase finale, prévue au Ghana.

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