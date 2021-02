Pays-hôte du tournoi qualificatif pour la Can U17, zone Ufoa A, le Sénégal a réussi son entrée en disposant de la Gambie (4-2) ce vendredi à Thiès. Un succès logique qui porte la marque de Ibou Sané qui a claqué un triplé.

Les choses sont allées très vite lors de ce Sénégal-Gambie, en ouverture du tournoi Ufoa A qualificatif pour la Can U17, hier au stade Lat Dior.

On jouait seulement la 7e minute quand Mamadou Gningue surgit pour ouvrir le score pour les Lionceaux. Moment choisi par Ibou Sané qui va se transformer en bourreau des Gambiens. Le jeune pensionnaire de Génération Foot va se montrer irrésistible en claquant un triplé. Les jeunes Scorpions ayant réussi à sauver l’honneur par deux fois (4-2).

Ce départ canon des gamins de Malick Daff n’est pas surprenant si l’on en juge leur bonne préparation. Ce triplé aussi de Ibou Sané vient confirmer ses grosses qualités de buteur.

En effet, il avait déjà inscrit 4 buts en match de préparation contre l’Algérie et le Maroc ; des équipes qui ont été largement dominées. Ce qui est de bon augure pour la suite.

Suite à ce succès, le Sénégal prend la tête du groupe avec 3 points +2 avant la prochaine journée prévue mardi avec comme adversaire la Mauritanie qui était exemptée.

Dans l’autre groupe, la Guinée Bissau a dominé la Sierra Leone sur la plus petite des marques. Une victoire qui permet aux Djurtus d’être provisoirement premiers de la poule B avant la deuxième journée prévue ce dimanche, toujours sur la pelouse de Lat Dior. Mais l’adversaire aura un autre calibre : il s’agit du Mali qui n’est plus à présenter au regard de son expérience dans ce genre de compétitions.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales et les deux finalistes du tournoi iront directement au Maroc où va se tenir la Can U17 en mars prochain.

Notons que le Maroc (pays-hôte), l’Algérie, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud et la Zambie ont déjà assuré leur billet pour la phase finale.