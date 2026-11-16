L’ambassade du Royaume-Uni a installé Uk House sur la plage de Yoff. Trois jours de sport, de culture et d’éducation, ouverts à tous. Sous le slogan «See UK Differently», Londres veut changer son image.

Par Malick GAYE – Du rugby et du cricket sur le sable de Yoff. Samedi 14 novembre, la plage Bceao a accueilli la dernière journée d’UK House, organisée par l’ambassade du Royaume-Uni avec la mairie de Yoff. «On a voulu ouvrir un peu les portes de l’ambassade pour la communauté», explique l’ambassadrice, Carine Robarts. Faute de pouvoir le faire au Plateau, l’ambassade a choisi «un endroit iconique» pour un événement «ouvert à tous, gratuit, inclusif». Elle parle de «diplomatie de proximité» : «La diplomatie, ce n’est pas seulement dans les salles de réunion, c’est aussi avec la population.»

Le slogan part d’un constat. «La Grande-Bretagne n’est pas très bien connue», dit Mme Robarts. «Ce qui est surtout connu de la Grande-Bretagne, c’est la Premier League.» Le football devient ainsi «la porte d’ouverture entre nos deux pays». L’ambassade veut montrer «un pays ouvert, inclusif, tourné vers la jeunesse, la culture, la créativité».

Les 72 heures d’activités ont commencé mercredi par un tournoi de football à quatre équipes, remporté par la sélection sénégalaise de beach soccer. Jeudi, des clubs dakarois ont proposé des démonstrations d’arts martiaux. Vendredi était consacré à l’éducation et à l’emploi, avec six universités britanniques, un stand visas, des ateliers de la Chambre de commerce britannique et des projections de Film Lab Africa.

Samedi, le sport a occupé le terrain : football féminin, rugby, cricket, badminton. Au programme aussi, des ateliers de céramique, une bibliothèque en anglais, un concours de slam et le British Bake Off, jugé par l’ambassadrice. «J’étais vraiment impressionnée de voir des jeunes lire même du Shakespeare», confie-t-elle.

Interrogée sur l’idée d’accorder tous les visas, elle répond que «ce serait très simple» et que cela «faciliterait beaucoup» sa vie. Elle met en avant l’e-visa, qui permet de faire les démarches en ligne. «Je suis la première à vouloir qu’on puisse accueillir le plus de Sénégalais, mais c’est quand même mieux de faire ça dans les normes.» Le nombre de visas accordés l’an dernier ? Elle ne l’avait pas en tête et a promis de le communiquer. DJ Fred, BM Jaay puis Ash The Best étaient programmés pour la soirée. Ash The Best était attendu à 23 heures pour la clore, sur la plage.

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