Kylian Mbappé s’est rendu ce jeudi au Cameroun, le pays natal de son père Wilfrid. Pour l’occasion, la star du Psg et de l’Equipe de France a eu droit à un accueil présidentiel.

Jeudi, Kylian Mbappé a posé pied à Yaoundé. A sa sortie de l’aérogare, le numéro 7 parisien a été ovationné par plusieurs fans, estimés à près de 400 personnes par l’Afp, scandant le nom du Bondynois. «Kyky», «Kyky de Bondy», peut-on entendre dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans l’après-midi. En réponse, le champion du monde a agité la main en signe de salutation en direction de la foule tenue à bonne distance par l’escorte policière. Selon les informations de l’Afp, Kylian est ensuite monté à bord d’un «SUV» pour rallier la métropole.

Kylian Mbappé passera au moins 72 heures au Cameroun. Il logera au sein du Village Noah, un complexe hôtelier appartenant à la famille de l’ancien tennisman franco-camerounais Yannick Noah, renseigne l’Afp. Selon le programme dont l’Agence française a eu copie, Mbappé rendra visite vendredi matin aux enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l’éducation et la promotion des personnes déficientes auditives «dans la banlieue de la capitale», puis participera à un match de basket «Mbappé vs Joa­kim», contre le fils de Yannick Noah et ancienne star de la Nba. Dans l’après-midi, KM7 prendra part à une rencontre face au Fc Vent d’Etoudi, club de D2 camerounaise présidé par Yannick Noah.

Enfin samedi, le prodige français mettra le cap sur Douala où il visitera une école de sa fondation et le village de Djebalé, hameau natal de son père. «C’est une occasion pour lui de visiter à Yaoundé et à Douala, les deux écoles réhabilitées par son association, Inspired By KM, d’aller sur les traces de ses ancêtres à Djebalé, de passer du temps avec les jeunes Camerounais», a expliqué un proche du joueur dans un communiqué parvenu à l’Afp.