Un effroyable accident sur les routes, de nombreux morts et blessés, au point de déplacer le Président et une bonne partie du gouvernement sur les lieux du drame. Et des résolutions prises dont certaines datant de très longtemps, mais jamais appliquées. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Quand on a vu ce qu’il en est advenu des décisions prises après le drame du Joola, on peut en douter. La vraie question est de savoir jusqu’à quand l’Etat va-t-il continuer à céder au chantage des transporteurs ?