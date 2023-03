Que dire ? Un autre jour va se lever demain avec le procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko. Ce mercredi, il y aura aussi d’autres meetings dans les départements. Il y a une respiration naturelle de la démocratie, mais les rentiers de la tension profitent de leur période traite. D’ici 2024, ce sera un jeu de pressions et de passions et la stratégie de la peur. Que va-t-il rester de tout ça ? Il ne restera que ce pays et ce beau Peuple en dépit du climat anxiogène dans lequel on est tous plongés.