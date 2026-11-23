Ce que dit vraiment l’article 68 de la Constitution

Le 19 novembre 2026, par le décret n° 2026-2416, le Président de la République a mis en vigueur le projet de loi de finances rectificative pour 2026, que l’Assemblée nationale avait rejeté. Passage en force ou application de la Constitution ? La réponse tient en deux mots de l’article 68 : «voté définitivement».

Depuis le 19 novembre, deux accusations circulent : le Président de la République aurait contourné l’Assemblée nationale et violé la Constitu-tion. Elles touchent à l’équilibre entre les pouvoirs et méritent mieux que des slogans. Le débat pose une question de droit précise, que chaque citoyen peut comprendre : que prévoit la Constitution lorsque le budget de l’État n’est pas adopté à temps ? Le texte y répond lui-même, à condition de le lire en entier.

Les faits, étape par étape

Une loi de finances rectificative est, en clair, un budget corrigé en cours d’année, lorsque les prévisions initiales ne tiennent plus. Le projet de loi de finances rectificative pour 2026 (projet n° 40/2026) a été reçu par l’Assemblée nationale le 18 septembre 2026. La Constitution lui donnait soixante jours au plus pour l’adopter : le délai expirait le 17 novembre.

Le parcours du texte tient en quelques dates. Le 23 octobre, la commission des Finances le rejette une première fois, avec les amendements du Gouver-nement. Le 27 octobre, à la demande du ministre des Finances, l’Assemblée le renvoie en commission pour une nouvelle discussion. Le 30 octobre, la commission le rejette une seconde fois. Le 3 novembre, au quarante-sixième jour, l’Assemblée réunie en séance plénière adopte une question préalable par 126 voix (109 au premier décompte, avant rectification), contre 20 et 3 abstentions. Le délai de soixante jours expire le 17 novembre. Le 19 novembre, au soixante-deuxième jour, le Président de la République signe le décret n° 2026-2416, contresigné par le Premier ministre.

Un point compte plus que tous les autres. La question préalable, prévue à l’article 83 du Règlement intérieur, permet à l’Assemblée de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. En clair : les députés ont refusé d’ouvrir le débat. Le 3 novembre, le texte a été écarté avant même la discussion générale, sans examen d’un seul article, sans vote sur un seul chiffre.

Le texte : «voté définitivement» signifie adopté

L’article 68, alinéa 5, de la Constitution dispose : «Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.» Les auteurs de la Constitution n’ont pas écrit «si l’Assemblée ne s’est pas prononcée». Ils ont écrit «si le projet n’est pas voté définitivement». En droit parlementaire, voter une loi, c’est l’adopter. La phrase elle-même le confirme : quelques mots plus loin, elle parle des «amendements votés par l’Assemblée nationale», c’est-à-dire des amendements adoptés. Le même mot ne peut pas changer de sens dans la même phrase. Un projet rejeté n’est donc pas un projet voté.

Le mot «définitivement» n’est pas là par hasard. Un budget ne s’adopte pas en un seul vote, mais par étapes, fixées par la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances (Lolf). La première partie, consacrée aux recettes, doit être adoptée avant que la seconde, consacrée aux dépenses, puisse même être discutée (article 59 de la Lolf). Viennent ensuite les votes des crédits, programme par programme (article 60), puis le vote sur l’ensemble du texte. Un projet n’est « voté définitivement » qu’au terme de ce parcours.

Or, aucune de ces étapes n’a été franchie. L’Assemblée n’a voté ni la première partie, ni un seul crédit, ni l’ensemble du texte. Au sens exact de la Constitution, le projet n’a donc pas été voté définitivement : la condition posée par l’article 68 était remplie.

Reste une question : le mécanisme vaut-il pour une loi de finances rectificative, et pas seulement pour le budget de l’année ? La réponse est oui. L’article 68 vise «les projets de lois de finances», au pluriel. La Lolf range expressément la loi de finances rectificative parmi les lois de finances (article 5), et le Règlement intérieur de l’Assemblée la soumet aux mêmes règles que le budget de l’année (article 88). Les opposants relèvent que l’article 57 de la Lolf, qui reprend le mécanisme du décret, se trouve dans une section consacrée au budget de l’année. Mais c’est la Constitution, et non la Lolf, qui donne au Président le pouvoir de prendre ce décret. Or la Constitution ne distingue pas. Une loi organique, inférieure à la Constitution, ne peut pas restreindre ce que celle-ci autorise : c’est la hiérarchie des normes.

La règle est ancienne et partagée. Elle figure déjà à l’article 57 de la Constitution du 7 mars 1963, et toutes les Constitutions suivantes l’ont conservée. On la retrouve dans l’ensemble des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) : selon l’article 58 de la directive n° 06/2009/CM/Uemoa, lorsque le délai expire et que «le projet de loi de finances n’est pas adopté, il est mis en vigueur par ordonnance». Le critère est l’absence d’adoption, et non le silence du Parlement.

La comparaison avec la France est éclairante. L’article 47 de la Constitution française de 1958 permet la mise en vigueur du budget par ordonnance si le Parlement «ne s’est pas prononcé» dans un délai de soixante-dix jours. En France, c’est le silence du Parlement qui déclenche le mécanisme ; au Sénégal, c’est l’absence d’adoption. Les deux textes ne disent pas la même chose, et c’est précisément ce qui compte.

L’objection du rejet, et pourquoi elle ne tient pas

L’argument des opposants au décret est sérieux et mérite d’être exposé honnêtement. Selon eux, en rejetant le texte le 3 novembre, dans le délai, l’Assemblée a pris une décision et mis fin à la procédure. Le décret ne comblerait donc pas un vide : il passerait outre un refus. Ce raisonnement se heurte pourtant à cinq obstacles :

1. Le rejet ne peut pas valoir veto. Si un rejet fermait la voie du décret, une Assemblée qui laisserait dormir le projet soixante jours ouvrirait cette voie, tandis qu’une Assemblée qui le rejetterait au quarante-sixième jour la fermerait. Il suffirait de rejeter vite pour neutraliser l’article 68. Un mécanisme de continuité que la majorité pourrait désactiver à sa guise n’en serait plus un.

2. La question préalable n’est pas un vote sur le budget. C’est un refus d’en délibérer. Les 126 voix du 3 novembre ont porté sur une motion de procédure, pas sur une seule ligne de recettes ou de dépenses. Une motion de procédure ne saurait priver l’État de l’issue que la Constitution a prévue pour le cas où le budget n’est pas adopté.

3. Les amendements ne sont pas une condition. Le projet est mis en vigueur « compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président ».

Cette formule garantit que les modifications adoptées par les députés seront prises en compte lorsqu’il y en a ; elle n’exige pas qu‘il y en ait. Sans amendement adopté, c’est le projet initial qui s’applique. C’est le cas ici : la commission a rejeté les amendements du Gouvernement, et la séance plénière n’en a examiné aucun. Soutenir le contraire reviendrait à permettre à l’Assemblée de bloquer le mécanisme simplement en refusant de voter le moindre amendement.

4. Le délai a été respecté. Le décret n’a pas été pris au lendemain du rejet, mais le 19 novembre, au soixante-deuxième jour, une fois le délai constitutionnel expiré. Le Président a laissé à l’Assemblée tout le temps que la Constitution lui réserve, puis il a agi. Le décret a été contresigné par le Premier ministre, comme l’exige l’article 43 de la Constitution.

5. Le budget initial devait être adapté. On objecte que l’État disposait déjà d’un budget pour 2026, adopté par la loi n° 2025-19 du 22 décembre 2025. C’est exact, mais une loi de finances rectificative n’est pas un caprice du Gouvernement : c’est une obligation. L’article 47 de la Lolf impose au Gouvernement de déposer une loi de finances rectificative lorsque l’équilibre du budget est bouleversé ou que les recettes s’écartent sensiblement des prévisions. Il s’agit de réajuster le budget à la réalité. La loi de finances rectificative est aussi une exigence de transparence. Sans elle, les dépenses réelles s’écarteraient de ce que l’Assemblée a autorisé, et la loi de règlement le révélerait en fin d’année, sous le contrôle de la Cour des comptes. On reprocherait alors au Gouvernement d’avoir dépensé hors du cadre voté. Corriger le budget, c’est dire la vérité sur les comptes de l’État. Et l’article 68 ne réserve pas le décret au seul budget initial. Continuer à exécuter un budget devenu irréaliste ne garantit pas la continuité de l’État ; cela la met en danger.

Une même logique constitutionnelle : le parlementarisme rationalisé

Pour comprendre le décret, il faut connaître une notion simple : le parlementarisme rationalisé. Ce sont des règles que la Constitution prévoit pour qu’un désaccord entre l’Assemblée et le Gouverne-ment ne bloque jamais le fonctionnement de l’État. L’Assem-blée garde tous ses pouvoirs : elle débat, vote, amende et contrôle. Mais elle ne peut pas, à elle seule, arrêter la machine publique. La Constitution sénégalaise, comme la Consti-tution française de 1958 dont elle s’inspire, donne donc à l’exécutif des outils pour sortir d’une impasse.

Le vote bloqué est l’un de ces outils. Prévu par l’article 82, alinéa 4, de la Constitution, il permet au Gouvernement de demander à l’Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l’ensemble d’un texte, au lieu de le découper article par article. Le but est d’éviter qu’une loi soit vidée de sa cohérence.

Le Gouvernement y a eu recours récemment. Le 1er octobre 2026, l’Assemblée examinait une proposition de loi organique, déposée par des députés, qui modifiait la loi organique relative aux lois de finances. Au nom du Gouvernement, le garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a demandé un vote bloqué, qu’il a présenté comme «un instrument de rationalisation du parlementarisme».

L’Assemblée n’a pas respecté cette demande : elle a rejeté séparément les amendements du Gouvernement, puis adopté le texte sans eux.

Le Président de la République a alors saisi le Conseil constitutionnel, qui a donné raison au Gouverne-ment. Par sa décision n° 10/C/2026 du 15 octobre 2026, il a déclaré contraire à la Constitution la loi votée par l’Assemblée, parce que celle-ci avait ignoré le vote bloqué demandé par le ministre. Le message du juge est clair : ces outils ne sont pas facultatifs, et l’Assemblée doit les respecter.

Le décret prévu par l’article 68 relève, lui aussi, du parlementarisme rationalisé. Ce n’est ni le même article ni la même procédure, mais la logique est identique. Le vote bloqué protège la cohérence d’une loi ; la mise en vigueur du budget par décret évite que l’État reste sans budget adapté à ses besoins. Dans les deux cas, la Constitution dit la même chose : l’Assemblée peut débattre, voter et contrôler, mais elle ne peut pas paralyser l’action publique.

Le dernier mot appartient au droit

Le Président de la République, gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des institutions (article 42 de la Constitution), a usé d’un pouvoir que la Constitution lui confère, dans les conditions qu’elle fixe. Il n’a rien inventé, rien forcé : il a appliqué le texte. L’Assemblée nationale ne perd pas pour autant ses prérogatives : le contrôle de l’exécution du budget, l’assistance de la Cour des comptes et le vote de la loi de règlement lui permettront de demander des comptes sur chaque franc dépensé.

Si la controverse doit être tranchée, elle doit l’être par le juge constitutionnel, et non dans l’invective. Une démocratie mûre se reconnaît à ceci : les désaccords entre pouvoirs s’y règlent par la lecture des textes, non par le rapport de force. Ici, le texte est clair. Le dernier mot appartient au droit : celui que la Constitution confère au Président de la République.

Boudy Tall DIAW

Juriste diplômée de la Sorbonne