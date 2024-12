Un camion benne a percuté, ce mercredi 11 décembre, la Passerelle de Yoff Tonghor située près du siège de la Sen’Eau. Les faits se sont déroulés en fin de matinée d’hier vers 14 heures. Cet incident majeur a fortement perturbé la circulation sur la route de Yoff Tonghor. Selon des témoins sur place, le conducteur roulait à vive allure et sa benne était levée. Il a fallu l’intervention des éléments de la gendarmerie pour la reprise de la circulation.

Pour la sécurité des usagers, l’Ageroute «procédera à la dépose de la passerelle de Yoff». «Cet énième incident sur les passerelles causé par les gros porteurs soulève une fois de plus la problématique de l’incivisme et du non-respect des règles de sécurité et de conduite», écrit l’Ageroute. Qui appelle les conducteurs à faire preuve de responsabilité et de civisme pour la préservation des infrastructures. Elle rappelle que les auteurs de dégradations, en particulier ceux ne respectant pas les hauteurs de gabarit, s’exposent aux sanctions prévues par la loi.