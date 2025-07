Depuis avril 2024, on a vu hier, pour la première fois, un communiqué du Conseil des ministres dans lequel la parole du Premier ministre était totalement absente. Le Pm serait-il aphone ? Et on ne peut croire que ce soit toujours une atmosphère glaciale entre les deux têtes de notre Exécutif. La preuve, c’est le Pm qui va présenter notre fameux Plan de relance de l’économie, demain vendredi. On notera au passage que ce faisant, on a violé tous les protocoles républicains. Ce plan de relance aurait dû être présenté par le ministre des Finances, à défaut du Président. Et au palais de la République, pas au Théâtre !

Par sucré salé