Sur les réseaux sociaux et les plateformes, ainsi que sur certaines télés, on ne voit que lui et on n’entend que lui. De tous les dirigeants d’entreprise publique et parapublique, il est le plus vocal. Ce n’est pas qu’il ait le plus de choses à dire, ni même les meilleurs résultats en termes de performance de gestion. Non, lui, ses performances dépendent des résultats de notre commerce extérieur. Et si l’on sait que ce secteur n’est pas au mieux, le Port autonome de Dakar, qu’il dirige, ne peut qu’être au creux de la vague. Mais cela, son Dg ne veut pas l’entendre. Il préfère plutôt s’en prendre à ceux qui le lui disent, en des termes les plus durs.