Les manifestations nées du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko ont entraîné hier la mort d’un élève en classe de Terminale. Le jeune Mamadou Korka Ba a été tué par balle, dans la localité de Tenghory, située à quelques kilomètres de Bignona.

Par Khady SONKO – Le pire a fini par se produire. Un jeune manifestant a été tué hier à Bignona. La victime des manifestations de soutien au leader du parti Pastef, répondait au nom de Mamadou Korka Ba. Le jeune homme, âgé d’environ 20 ans, était élève en classe de Terminale au lycée de Tenghory. Il a reçu la balle à la tête en début d’après-midi d’hier et a rendu l’âme aussitôt à Tenghory, une localité qui est située à quelques encablures de la capitale départementale, Bignona. Interrogées par le journal Le Quotidien, nos sources informent qu’une personne a été grièvement blessée. Cette dernière a été évacuée dans une structure sanitaire qui se trouve à Ziguinchor.

Par ailleurs, la commune de Ziguinchor reste dans une vive tension depuis la journée du jeudi 16 mars dernier, jour de la dernière audience du procès opposant le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, pour «diffamation». Hier comme les jours précédents, des manifestations ont eu lieu un peu partout dans la commune de Ziguinchor, à Bignona et même à Baïla où les élèves ont bloqué la circulation pendant des heures. Ainsi, les manifestants brûlent des pneus ou troncs d’arbre dans différentes localités, bloquent la circulation, perturbent les cours et saccagent des lieux. C’est dans ce contexte que le siège de l’Alliance pour la République (Apr) de Ziguinchor a été vandalisé hier. Les jeunes réclament, entre autres, la libération de leurs camarades arrêtés lors de ces manifestations et la lumière sur l’état de santé de Ousmane Sonko. Au total, 44 jeunes ont été interpellés, arrêtés puis déférés au Parquet près le Tribunal de Grande instance de Ziguinchor, depuis le début des manifestations de soutien au leader du parti Pastef.

