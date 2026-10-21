A la veille de l’ouverture tant attendue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) à Dakar, le climat social sénégalais se tend à l’extrême. L’appel du Front syndical pour la défense du travail (Fsdt) à une grève générale de 72 heures fait résonner un puissant rappel à la réalité : derrière l’enthousiasme politique et les grands chantiers institutionnels, le pouvoir d’achat et les conditions de travail restent une blessure à vif. Le dialogue ne doit plus être une posture de crise, mais une plateforme concrète de résultats. Face aux urgences du pays, le gouvernement et les centrales syndicales doivent retrouver la voie d’un compromis responsable pour éviter d’ancrer le Sénégal dans une crise sociale durable.

Par Sucré-Salé