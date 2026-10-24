Que dire ? Le pays vient d’ouvrir une nouvelle séquence politico-institutionnelle après le rejet de la Commission des finances de la Lfr 2026. Il ne reste plus que la plénière pour savoir jusqu’où ira le bras de fer en cours entre Kiiraay et Pastef. Les ex-frères devenus des adversaires se livrent un Mortal Kombat avec le Peuple au milieu du ring. En attendant, les urgences vont attendre : qui a raison ou tort ? Le Peuple donnera son verdict dans les urnes à un moment ou un autre.