Plus de sept mois après sa nomination comme chef du gouvernement, Amadou Ba prend du galon avec ses nouvelles fonctions de ministre des Sports, de l’Elevage et des productions animales qu’il va cumuler avec celles de Premier ministre. Un Pm, qui prend de la bouteille, après avoir défendu son patron et croisé le fer avec une opposition radicale comme la coalition Yewwi askan wi (Yaw) à l’Assemblée nationale et sur le terrain politique.

Par Mamadou T. DIATTA – Le Premier ministre, Amadou Ba, voit son champ de compétences s’élargir. Ce, à la suite du réaménagement opéré au sein de l’attelage gouvernemental hier par le chef de l’Etat après que le départ des ministres du parti Rewmi (Yankhoba Diatara (Sports) et Aly Saleh Diop (Elevage et productions animales)) a été acté.

Amadou Ba se voit, en effet, confier la redoutable tâche de gérer cumulativement, avec ses fonctions de chef du gouvernement, le ministère des Sports et celui de l’Elevage et des productions animales. Un nouveau challenge pour le Pm, même si ses nouvelles fonctions pourraient être provisoires. Avec cette toute nouvelle décision du Président Macky Sall, le Pm se voit renforcé. En plus de son statut de coordonnateur de l’action gouvernementale, Amadou Ba porte maintenant un manteau XXL. Il est en mode taille patron, pour parler comme l’autre.

Au-delà de la confiance renouvelée par son patron, Macky Sall accroît les pouvoir de son chef du gouvernement. Un potentiel dauphin, qui ne se verrait pas mal dans ses probables ou futurs habits à arborer.

Jusqu’ici, le Pm s’est montré politiquement très en phase avec son chef. Il n’a pas eu à hésiter à monter au créneau pour défendre son camp. Les députés du groupe parlementaire Yewwi askan wi (Yaw) ne diront pas le contraire, eux qui en avaient pris pour leur grade lors du rejet de la motion de censure qu’ils avaient initiée contre le gouvernement au mois de décembre dernier. Lors de nombreux meetings et autres manifestations politiques de la majorité et du parti présidentiel (Bby et Apr), le Pm s’est toujours montré solidaire du Président Macky Sall, prenant et rendant des coups à l’image du fusible qu’il est dans un régime présidentialiste.

Il était aussi sur le front de la communication pour rassurer l’opinion et la communauté des bailleurs devant les revendications de l’opposition, de la Société civile à la suite de la publication du rapport sur la gestion du Fonds Force Covid-19, la gestion des effets de la cherté du coût de la vie, entre autres actions qu’il a menées.

Certainement, un sentiment de satisfaction du locataire de l’avenue Léopold Sédar Sen­ghor a pu convaincre ce dernier à procéder de la sorte pour ce qui est des mesures à prendre en tournant la page Rewmi du gouvernement.

ADD éloigné du centre des décisions

Au moment où Amadou Ba prend du galon, son rival au sein de l’appareil d’Etat perd du terrain. Abdoulaye Daouda Diallo (ADD), pour ne pas le nommer, est désormais éloigné du cœur du pouvoir, en un mot du centre des décisions. Etre porté à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese) n’est pas forcément le cadeau qu’il attendait tant de la part de son patron, le Président Macky Sall. Ce qui met fin, pour combien de temps encore (?), au duel entre le Pm et l’un des bras droits politiques du chef de l’Etat. ADD, faut-il le rappeler, fait partie des responsables de la première heure de l’Alliance pour la République (Apr).

En quittant le moelleux et stratégique fauteuil de ministre d’Etat et directeur de cabinet du président de la République, l’ancien argentier de l’Etat va se retrouver comme 4ème personnalité de l’Etat du Sénégal et va désormais diriger une chambre consultative. Il est le troisième responsable pur jus de l’Apr à accéder à la présidence du Cese, après Mme Aminata Tall (dont le mouvement politique Set/Sellal avait fusionné avec l’Apr en novembre 2012) et l’ex-Pm, Mme Aminata Mimi Touré, depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête du pays.

Ce vœu tant souhaité par la cohorte de conseillers économiques pro Benno, sous la houlette de Woula Ndiaye, après leur fronde contre le président de l’institution, sous le règne de Macky Sall, Idrissa Seck, a été matérialisé hier par le chef de leurs troupes, le Président Macky Sall himself.

mdiatta@lequotidien.sn