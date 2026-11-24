Nous vivons aujourd’hui une journée qui sera inoubliable sur bien de points. Il y a d’abord que, depuis le matin, bien de gens se sont réglés à l’heure de Lausanne, en Suisse, pour savoir quel sort le Tribunal arbitral du sport réserve à notre victoire à la Can, si vaillamment obtenue sur le terrain de Rabat. Cette situation est en elle-même suffisamment stressante. Mais elle ne pouvait suffire à nos politiciens. Les députés majoritaires à l’Assemblée nationale cherchent à y ajouter un désaveu du dernier décret présidentiel validant la Lfr qu’ils avaient rejetée. Et donc, nous ajouter encore du stress sur le stress. Y a-t-il encore des sportifs dans ce pays ?

Par Sucré-Salé