Avec l’inauguration du complexe éducatif de Touba, la ville religieuse n’en finit plus de montrer sa grandeur. Bruts de décoffrage, des enfants y seront logés, nourris et aussi formatés aux préceptes religieux. C’est un investissement de plus de 37,7 milliards F Cfa qui sera inauguré ce lundi par le khalife des Mourides et le Président Sall. Pour Serigne Mountakha Mbacké, c’est le deuxième grand projet réceptionné après la mosquée Massalikoul Djinane, qui illumine la capitale sénégalaise. Toujours plus haut dans la formation des hommes.